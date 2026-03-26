Fincandaki Gizli Tehlike: Filtre Kahve Hakkında Ezber Bozan Gerçek!

Son yıllarda "sağlık deposu" olarak bilinen filtre kahve hakkında yapılan yeni araştırmalar, kahve tutkunlarını ikiye böldü. Uzmanlar uyarıyor: Kahveyi nasıl demlediğiniz, kalp sağlığınızı sandığınızdan daha fazla etkiliyor olabilir.

Kağıt Filtre Neden Hayat Kurtarır?

Kahve çekirdekleri doğal olarak kafestol ve kahweol adı verilen yağlı bileşikler içerir. Bu maddelerin kandaki kolesterol seviyesini (özellikle kötü kolesterol olan LDL'yi) yükselttiği bilimsel olarak kanıtlanmış durumda.

Tehlike nerede? French press veya espresso gibi yöntemlerde bu yağlar doğrudan bardağınıza geçer.

Çözüm ne? Standart bir kağıt filtre, bu yağlı bileşikleri %95 oranında tutarak kalbinizi korur.

Kimler Dikkat Etmeli?

Eğer halihazırda kolesterol sorununuz veya kalp çarpıntısı şikayetiniz varsa, filtresiz kahvelerden (Türk kahvesi dahil) uzak durup kağıt filtreli yöntemlere yönelmeniz hayati önem taşıyor.