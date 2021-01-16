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Ekonomi Finansal varlıklarımız rekor seviyede arttı! Tasarrufu seviyoruz
Ekonomi

Finansal varlıklarımız rekor seviyede arttı! Tasarrufu seviyoruz

Yurt içi yerleşiklere ait finansal varlıklar, pandeminin de etkisiyle 2020’de yüzde 40’la rekor seviyede arttı. 4 trilyon lirayı aşan bu varlıkların milli gelire oranı ise yüzde 84’ü buldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 20:50:00 -
Finansal varlıklarımız rekor seviyede arttı! Tasarrufu seviyoruz

Buğra Kardan

Pandeminin yayılımını durdurmak için alınan karantina önlemlerinden ötürü birikimlerde ibre yukarı döndü. Yurt içi yerleşiklerin finansal varlıkları da 2020’de 2019’a göre yüzde 1.1 trilyon lira artarak 4.1 trilyon liraya dayandı. 2019’da bu rakam 3 milyar liraya yakındı.

Belirgin büyüme

Geçen sene finansal varlıklarda yüzde 39.5 büyümeyle yeni bir rekor kırıldı. 2019’da da yüzde 30.7 büyüme kaydedilmişti. Finansal varlıkların milli gelire oranı yüzde 84’e vardı. 2019’da bu oran yüzde 67.6’ydı, daha evvel ise yüzde 50-60 mertebelerindeydi. Öbür taraftan son 3 senede toplam tasarruflar yüzde 111 arttı. Bu gelişmede 2018 ve 2019’da karşı karşıya kalınan kur atakları ile 2020’de yaşanan kredi patlaması rol oynadı.

Borsaya yerli hücumu

Finansal varlık kalemleri arasında 2020’de en hızlı artan ise yüzde 89.6’yla hisse senetleriydi. Nitekim borsada yerli bireysel yatırımcıların sayısı 1.2 milyondan 2 milyona çıktı. Yabancıların borsada payları yüzde 61’den yüzde 49’a indi. Yurt içi yerleşiklerin borsada tuttukları para da 363 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Tedbirler etkili oldu

Yatırım analistleri, bireylerin ve ailelerin hem gelecek kaygılarından hem de karantina önlemlerinden dolayı tasarruflarını arttırdıklarını dile getirdiler. Tasarruflara paralel olarak finansal varlıklarda da büyüme görüldüğüne işaret eden analistler, şu görüşleri paylaştılar:

Ekonomi kuvvetlenecek

“Covid-19 tehdidi, tüketicileri birikim yapmaya yöneltti. Yeme, içme, giyim harcamaları dibe vurdu. Çalışmaya devam edenlerin, gelirleri erimeyenlerin ve finansal serveti olanların tasarrufları çoğaldı. Tüketim talebi de ötelendi. Hayatın normale dönmesiyle ertelenen talep devreye girecektir. Artacak tüketim ve servetle ekonomi daha da kuvvetlenebilir, büyüyebilir.”


Yeni Akit Gazetesi
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