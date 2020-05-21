Finansal istikrar için bir adım daha

Açıklamada, “Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir” denilerek, para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, anlaşmanın, Katar ile ticaretin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağına işaret ederek, diğer ülkelerle de swap anlaşmaları için görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi. Bakanlık yetkilileri, diğer swap anlaşmalarının da imzalandıkça kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti. Swap görüşmelerinin başta G20 gibi Türkiye’nin büyük ticari ilişkileri olan ülkeler ile yürütüldüğünü belirten yetkililer, serbest ticaret anlaşması olan ülkeler, ticaret açığının büyük olduğu ülkeler ve dış ticaret potansiyelinin olduğu ülkeler ile görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 6 Mayıs’taki yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği telekonferansta, swap görüşmelerinin birden fazla ülke ile yoğun bir şekilde sürdürüldüğünü bildirmişti. Piyasa analistleri ise swap anlaşmasının üç yıl geçerli olacağını ve taraflar dokunmadıkça geçerliliğin süreceğini dile getirirken, gelen fazladan 10 milyar dolar ile TCMB’nin brüt ve net rezervlerinin artmış olacağını, brüt rezervlerin 62 milyar dolara yükseleceğini kaydetti.