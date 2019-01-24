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Finansal Hizmetler Güven Endeksi yeni yıla yükselişle başladı

Endeks, ocakta bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8'e yükseldi

24 Ocak 2019 Perşembe 14:57
Finansal Hizmetler Güven Endeksi yeni yıla yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), yılın ilk ayında bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Ocak ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 156 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıptoplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Buna göre, FHGE, ocakta bir önceki aya göre 8,7 puan artarak 126,8 seviyesine çıktı.

Son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ve gelecek 3 aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkiledi. Son 3 aydaki iş durumuna ilişkin olarak bir önceki ayda kötüleşme olduğunu bildirenler lehine olan seyir iyileşme olduğunu bildirenler lehine döndü. Son 3 aydahizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olacağıyönündeki beklentiler güçlendi.

Son 3 aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü. Gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

Son 3 aydaki kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehinedöndü. Gelecek 3 ayda kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündekideğerlendirmeler ile gelecek 3 ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme kıyasla güçlendi. Yurtdışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak ise, son 3 ayda kötüleşme olduğunu bildirenler lehine olan seyir iyileşme olduğunu bildirenler lehine döndü. Gelecek 3 ayda iyileşme olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenerek devam etti.

2019 yılı ocak ayında, NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri altsektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)", "65-Sigorta, Reasüransve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için YardımcıFaaliyetler" sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 9,0, 1,5 ve 6,4 puanlık artış oldu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:57
  1. Finansal Hizmetler Güven Endeksi
  2. TCMB

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