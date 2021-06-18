Finansal Fair Play nedir? Finansal Fair Play’den çıkmak ne demek?

Mustafa Cengiz Finansal Fair Play’den çıkıldığını şu sözlerle duyurdu: "Müjdeli bir haber vermek istiyorum. Daha 1 yılımız olmasına rağmen FFP anlaşmamız sona erdi. Bugün itibariyle 1 yıl önceden serbest kalmış durumdayız. UEFA'ya ve bütün UEFA çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.” Peki nedir bu Finansal Fair Play?

Finansal fair play’den çıkmak nedir? UEFA Kulüp Lisans Sisteminin de bu olumsuz mali gidişata çözüm olmadığını görerek Uefa Kriterleriyle beraber uygulanmak üzere 2009 yılında Financal Fair Play uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Financal Fair Play uygulaması 2013-2014 yılı için uygulanması planlanırken Premier Lig takımlarının kısa sürede buna uyum sağlamakta zorlanacağını gündeme getirmesiyle bu uygulama 2014-2015 sezonuna ertelenmişti.

Finansal Fair Play nedir?

Yöneticiler ve Kulüp başkanları kulüp için cebinden harcama yapamayacak. Kulüpler, kendi yöneticilerine veya iş ortaklarına ait borçlarını kaynaklarına iade edecekler. 2012-2013’den itibaren kulüpler transferlere gelirlerinden daha fazla harcama yapmayacak. Sadece kulübe hibe edilen ve kulübe ait gelirler değerlendirmede kulüp geliri sayılacak.

Hiçbir futbolcu, kulüp ya da yasal otoriteye vadesi geçmiş borç bulunmayacak. Gelirden daha fazla borçlanılmayacak. Borçlanılırsa transfer yasağı cezası alınacak. Öz sermayenin eksiye düşmesine izin verilmeyecek.Kulüpler denk bütçe kapsamında ve yıllık gelir-gider tahmininde başa baş noktasını yakalayacak. Futbolculara yapılacak ücret, maaş ve prim ödemeleri, toplam gelirin yüzde 70 ini geçemeyecek.

Bütçesi 5milyon Euro’nun altındaki takımlar kriterlerden muaf olacak. Kulüplerin fahiş yüksek ve fahiş düşük fiyatlarda yaptığı anlaşmalarla kurduğu şirket ilişkileri gelir-gider tablosuna katılmayarak, emsal fiyat esas alınacak. Kulüplerin altyapı, stadyum ve antrenman sahası için yapacağı yatırım amaçlı harcamalar başa baş noktası hesaplamalarına dahil edilmeyecek.