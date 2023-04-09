Finans uzmanları yazdı, şok etti! Bankacılık krizi: O ülkenin merkez bankası iflas edenler arasında olabilir

aponya Merkez Bankası Başkanı yeni atanırken finans uzmanları, Japon merkez bankasının iflasın eşiğinde olduğunu yazmaya başladı.

Japonya Merkez Bankası Başkanı yeni atanırken finans uzmanları, Japon merkez bankasının iflasın eşiğinde olduğunu yazmaya başladı.

Japon hükümeti, Merkez Bankası Başkanlığına Ueda Kazuo’yu dün resmen atadı. Yeni atama yapıldı ancak bir süredir Japon merkez bankasıyla ilgili veriler endişe yarattı.

‘Zengin Baba, Yoksul Baba’ kitabının yazarı ünlü borsa yazarı Robert Kiyosaki Japonya Merkez Bankası’nın iflas etme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Silicon Valley Bank’in iflası sonrasında tüm ekonomi çevreleri bir sonraki krizin nerede ortaya çıkacağına dikkat kesildi. Ünlü finans uzmanı Robert Kiyosaki bu krizin küresel güç merkezi niteliğindeki bir merkez bankasında baş vereceğini öngörüyor.

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Kiyosaki açıklamasında, “Çökecek en büyük banka Japonya Merkez Bankası (BOJ) olacak. Zira BOJ faiz oranlarını sıfır ya da benzeri bir yerde bıraktılar ve türev piyasalarını finanse ettiler. Türev piyasaları tıpkı Warren Buffett’ın türevler hakkında söylediği gibi finansal kitle imha silahlarıdır ve bugünün katrilyon dolarlık türev piyasaları dünyası BOJ tarafından finanse ediliyor” ifadelerine yer verdi.

Kiyosaki türev piyasalarındaki sorunlara dikkat çekerek geri dönüş fikrine katılmadığını açıkladı. Borsa uzmanı aynı zamanda Japonya Merkez Bankası’nın türev piyasalarıyla olan derin bağlantılarının bankayı savunmasız bir konuma soktuğunu, bu tehdidin küresel ekonomi için daha büyük etkiler oluşturabileceğini söyledi.

Kiyosaki, “Japonya Merkez Bankası türev piyasalarını finanse ediyor. Türevler bir katrilyon dolar büyüklüğünde. Bu 1000 trilyon dolar anlamına gelir. Yani henüz krizin geldiğini görmedik” açıklamasında bulundu.

ABD’Yİ ELEŞTİRDİ

Ünlü borsa yazarı türev piyasalarla ilgili soruna ek olarak, ABD Merkez Bankası’nın (FED) agresif faiz artırım stratejisiyle birlikte para basma alışkanlıklarını da eleştirdi.

Kiyosaki, “2008’den bu yana faiz oranları düşüyor, düşüyor, düşüyor. Birden faizler artmaya başladı. FED Başkanı Jerome Powell faiz oranlarını tarihin en yüksek hızında yükseltti. Bazıları onun Volcker’cilik oynadığını (eski FED başkanlarından Paul Volcker) söylüyor.

Kiyosaki, “Amerikalılarla ilgili sorun bizim bir akvaryumda yaşamamız. Herkesin gördüklerini göremiyoruz. Şimdiyse BRICS ülkeleri, Brezilya, Rusya, Çin, Güney Afrika ve Suudi Arabistan Çin’in altın yuanına geçiyor. Bu yüzden trilyonlarca ABD Doları bize geri dönecek” ifadelerine yer verdi.

paraanaliz'in aktardığı bilgilerde; Küresel ekonomiyi bir fay hattına benzeten Kiyosaki, bu faktörlerin zaten sarsıntılara neden olduğu ve yatırımcıların tetikte olması gerektiği uyarısında bulundu:

“San Andreas Fayı hala yerinde duruyor. Bu da eğer deprem olursa Kaliforniya’nın okyanusu boylamasına neden olacak. Ben şu anda San Andreas fayının üzerinde yaşamamayı tercih ederim. Söylediğim tek şey bu.”

JAPONYA BAŞKANI DEĞİŞTİRDİ

Japonya’da BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko’nun 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi hafta sonu itibarıyla son buldu.

Başbakan Kişida Fumio hükümeti, parlamentonun onay verdiği Ueda Kazuo’yu yeni BoJ Başkanı olarak resmen atadı.

Ulusal basın, Ueda’nın akademisyen vasfının dikkati çektiğini belirtiyor.

Resmi Kyodo ajansı, Ueda’nın, savaş sonrası dönemde, akademi dünyasından bu göreve getirilen ilk BoJ Başkanı olduğunu aktardı.

Özgeçmişine göre Ueda, Tokyo Üniversitesi ve Kyoritsu Kadınlar Üniversitesinde akademisyen olarak hizmet etti.

1998-2005 arası BoJ Politika Kurulu üyeliği yapan ve akademisyen olarak tanınan 71 yaşındaki Ueda’nın görevi, 5 yıl sürecek.

Enflasyon hedefi

Hafta sonu görev süresi sona erecek Kuroda Haruhiko döneminde, Merkez Bankası, yüzde 2’lik enflasyon hedefini yakalayamadı.Süperhaber'e göre: Ueda döneminin merak edilenleri arasında BoJ’un izlediği ultra geniş parasal politikaların sürdürülebilirliği ile yüzde 2’lik enflasyon hedefi yer alıyor.

Kişida kabinesi, BOJ’un, ekonomik büyümeyi ve fiyat istikrarını sağlamak için hükümet ile yakın çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

İlk politika kurulu toplantısını nisan sonunda gerçekleştirecek Ueda, 2025 mali yılına doğru çeyrek büyüme ve fiyat istikrarı tahminlerini burada açıklayacak.