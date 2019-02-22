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Finans Ofisi denetimleri suistimalleri bitirecek

Artan kredi faiz oranlarının ardından 135 bin konutun satıldığı el birliği sistemine, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından denetim uygulanacağı açıklandı.

22 Şubat 2019 Cuma 15:17
Finans Ofisi denetimleri suistimalleri bitirecek

Artan kredi faiz oranlarının ardından 135 bin konutun satıldığı el birliği sistemine, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından denetim uygulanacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün de girişimin destekçisi olduklarını söyledi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin sistemin denetlenmesi adına yapacağı her girişimin destekçisiyiz. Emin Grup olarak alınan kararın yerinde ve doğru bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. Sistemin kurucusu olarak kooperatifcilikte yaşanan suistimallerin bu sistemde de yaşanmaması ve halkımızın zarar görmemesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.


Son zamanlarda konut kredi faizlerinin artmasının ardından, ev sahibi olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği el birliği sistemi yüzde 50 oranında büyüme gösterdi.



“Suistimallerin olmaması için hızlı bir şekilde hareket edilmeli”


Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin getireceği denetim ile ilgili açıklama yapan Başkan Üstün, "Biz 1991 yılında bu sistemi kurduktan sonra bizi taklit eden 300 tane şirket kurulmuştu. Şimdi bir elin parmakları kadar kalmadık. Ama faiz oranlarının son zamanlarda hızla artış göstermesiyle bu işi bilmeyen ve kolay gören yeni yeni şirketler oluşmaya başladı. Devletin bunun önüne geçmesi gerekiyor ve gerekli asgari şartların oluşturulması gerekiyor. Şirketlerin verdiği taahhütlerde bir sınır olmalıdır. Kooperatifcilikte yaşandığı gibi suistimallerin olmaması için hızlı bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:17
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