Finans dünyası pandemide önce istikrar dedi

Akit Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, online düzenlenen özel oturumda yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki süreçte ülkemizin ve ekonomimizin ihtiyaç duyacağı kararları hızlı bir şekilde almaya ve alınan kararları etkili bir biçimde uygulamaya devam edeceğiz” dedi. Uysal, “Aldığımız parasal tedbirler, üretim ve finansal istikrarı destekleyerek bu dönemin en az hasarla atlatılmasını amaçlıyor” diye konuştu. Pandemi sürecinde alınan önlemlere değinen Uysal, şöyle konuştu: “(Attığımız adımlarla) Finansal sisteme ve reel sektöre ihtiyaç duydukları likiditeyi uygun koşullarla sağlayarak finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanma sürecine destek olmayı hedefledik. Salgın hastalığın olumsuz etkilerini en aza indirmek için Merkez Bankası olarak elimizde geniş ve güçlü bir araç seti bulunuyor.”

BDDK 50 düzenleme yaptı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ise Covid-19 salgınıyla mücadele döneminde BDDK olarak 50’ye yakın düzenleme yaptıklarını söyledi. BDDK olarak koronavirüs pandemisi döneminde hızlı kararlar alarak ekonomide çarkların dönmesini sağladıklarını belirten Akben, tüm dünyada olaylara hızlı müdahale etme kültürünün varlığına dikkat çekti.

“İslami finans çözüm olabilir”

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkan Vekili Doç. Dr. Talat Ulussever, konuşmasında, tüm dünyada yaşanan finansal krizlerin nedenleri ve etkilerine değindi. Reel ekonomiden bağımsız hareket eden finansal piyasaların, gelir adaletsizliği üzerinde olumsuz etki yarattığına işaret eden Ulussever, dünyada en zengin yüzde 1’in küresel servetin yarısından fazlasına sahip olmasının vahim tabloyu gösterdiğine işaret etti. Ulussever, “İslamın iktisadi hayata bakışı, moral ve etik dinamiği, İslam iktisat felsefesi ve İslami finans enstrümanları, küresel düzeyde oluşmuş bu çarpıklığa bir çözüm sunabilir” ifadesini kullandı.

“Girişim sermayesi fonları kurmaya çalışıyoruz”

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir ise birliğin sektörde 6 katılım bankasını temsil ettiğini hatırlattı ve Osmanlı Devleti’ndeki para vakıflarında uygulanan birtakım yöntemlerin katılım bankacılığında uygulandığı bilgisini verdi. Özdemir, “Müşaraka (kâr-zarar ortaklıkları) o dönemde de çok fazla uygulanmadı. Günümüzde de ne yazık ki katılım bankacılığında örnekleri olsa da çok yaygın kullanılamıyor. Ortaklıkların uygulanması ile sevk ve idare edilmesinde birtakım sorunlar var. Dolayısıyla bu alandaki örnekler kısıtlı. Katılım bankalarımız bu alanda çeşitli çalışmalar yapıyorlar; özellikle girişim sermayesi fonları kurarak, başlangıç aşamasındaki girişimcilere destek olmaya gayret sarfediyorlar” şeklinde konuştu.