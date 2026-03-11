  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İçinizin yağlarını eritecek video! İsrail jetleri alev alev yandı, siyonist pilotlar arkalarına bile bakmadan böyle topukladı Michael Rubin, CHP ile CIA arasındaki ihanet ilişkisini itiraf etti! İBB açıyor Sam amca izliyor Ekrem ikinci günde de duruşmayı sabote etti! “Rüşvet sanığı” olduğunu hatırlatın İstanbul’da metroda skandal görüntüler! Bu nasıl bir rezalet böyle Katil İsrail'den Beyrut'un kalbine alçak saldırı! Sivillerin yaşadığı bina yerle bir oldu Konteyner gemisi bilinmeyen bir cisimden hasar gördü Hürmüz’de ‘bilinmeyen’ bilinenler iş başında! Siyonistlerde panik büyük: İran füzeleri Ben Gurion'u karıştırdı! CHP'li Mersin belediyesinde rüşvet çarkı patladı! Yeni gözaltılar var 2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor
Dünya 'Hedefimiz Hizbullah'ı yok etmek'
Dünya

'Hedefimiz Hizbullah'ı yok etmek'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Hedefimiz Hizbullah'ı yok etmek'

Isaac Herzog, İsrail’in Lübnan sınırındaki bir hava savunma noktasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail’in Hizbullah’ı ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.

Isaac Herzog, İsrail’in Lübnan sınırındaki bir hava savunma noktasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail’in Hizbullah’ı ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.

Herzog, "Hizbullah taciz etmeyi ya da tehdit etmeyi sürdürmeyi aklından bile geçirirse, kendisini neyin beklediğini hiç anlamıyor demektir. Kesinlikle şunu da anlamıyor: İsrail onu bir daha geri gelmemek üzere, bir kez ve sonsuza dek ortadan kaldırmaya kararlı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu son çatışmaların ardından Lübnan'daki saldırılarını hızlandırmış durumda.

 

Ayrıca Lübnan içlerine yönelik kara saldırıları da sürüyor.

İsrail'in "Hizbullah'ı hedef aldığını" öne sürdüğü saldırılarda 2 Mart'tan bu yana en az 570 kişi yaşamını yitirdi.

Bu kişilerin en az yarısının kadınlar ve çocuklar olduğu değerlendiriliyor.

İsrail'in özellikle Güney Lübnan ve Beyrut'taki bombardımanları sürerken sivil kayıpların artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: Mepa News

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23