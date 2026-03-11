'Hedefimiz Hizbullah'ı yok etmek'

Isaac Herzog, İsrail’in Lübnan sınırındaki bir hava savunma noktasını ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, İsrail’in Hizbullah’ı ortadan kaldırmayı hedeflediğini söyledi.

Herzog, "Hizbullah taciz etmeyi ya da tehdit etmeyi sürdürmeyi aklından bile geçirirse, kendisini neyin beklediğini hiç anlamıyor demektir. Kesinlikle şunu da anlamıyor: İsrail onu bir daha geri gelmemek üzere, bir kez ve sonsuza dek ortadan kaldırmaya kararlı." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu son çatışmaların ardından Lübnan'daki saldırılarını hızlandırmış durumda.

Ayrıca Lübnan içlerine yönelik kara saldırıları da sürüyor.

İsrail'in "Hizbullah'ı hedef aldığını" öne sürdüğü saldırılarda 2 Mart'tan bu yana en az 570 kişi yaşamını yitirdi.

Bu kişilerin en az yarısının kadınlar ve çocuklar olduğu değerlendiriliyor.

İsrail'in özellikle Güney Lübnan ve Beyrut'taki bombardımanları sürerken sivil kayıpların artmasından endişe ediliyor.

