Artık şampiyonluk sayılarının önemi olmayacak! Süper Lig yayın gelirinde yeni uygulama

KİM NE KADAR KAZANIYORDU? Buna göre bu sezon son kez dağıtılacak "Şampiyonlar Payı"nda takımların kazancı ve bunun güncel döviz kuruyla karşılığı şöyle: Galatasaray - 260 milyon lira (5,1 milyon avro) Fenerbahçe - 197,6 milyon lira (3,8 milyon avro) Beşiktaş - 166,4 milyon lira (3,2 milyon avro) Trabzonspor - 72,8 milyon lira (1,4 milyon avro) Bursaspor - 10,4 milyon lira (202 bin avro) Başakşehir - 10,4 milyon lira (202 bin avro)