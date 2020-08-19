Finans Analisti İslam Memiş anlattı! Altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanabilir

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr yayınına katılan Finans Analisti İslam Meiş, 'Altındaki yükseliş ne kadar sürecek?' sorusunu cevapladı.

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Altın fiyatlarındaki yükseliş karşısında yatırımcılara, "Duygularınızla değil mantığınızla hareket edin." uyarısı yapan Memiş, "Serbest piyasada gram altın fiyatı 520 lira seviyesine kadar yükseldi. İnsanlar korku ve panikle altına yönelince piyasalarda altın kalmadı. Ekonomik krizleri konuştuğumuz bugünlerde bu durumu da göz ardı etmememiz gerekiyor. Ülkemizde son iki haftada 110 tonluk bir altın talebi oldu. Bu talep 7 milyar dolara tekabül ediyor. İnsanların korku ve panikle fiziki altın taleplerinin artması darphanenin altın üretiminde hızlanmasına neden oldu." dedi.

Altın fiyatları düşecek mi?

İslam Memiş altın fiyatlarında yaşanabilecek düşüşü şu nedenlere bağladı:

ABD seçimleri

"Dolar indeksi tarihi bir şekilde dip seviyede. Yakın zamanda ABD seçimleri olacak. Dolayısıyla dolar indekslerinde bir toparlanma gördüğümüz andan itibaren altın fiyatlarında hızlı geri çekilmeler yaşanabilir."

Koronavirüs aşısının bulunması

"Dünya Sağlık Örgütü'nden onaylanmış bir aşı haberi gelirse altın fiyatlarında hızlı düşüşler yaşanacak. Bu ihtimalin ise süresi belirsiz. 8 aylık pandemi sürecindeki kaos ortamında altın fiyatları hızla yükseldi ama önümüzdeki süreçte gelecek olumlu haberler altın fiyatlarında hızlı bir düşüşe sebep olabilir."