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Dünya Financial Times: Türkiye kozunu kullanabilir
Dünya

Financial Times: Türkiye kozunu kullanabilir

Financial Times'ta çıkan bir yazıda, Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Türkiye'nin elinin kuvvetlendiğine dikkat çekilirken, "Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı gerçekten bir avantaj sağlayabilir. Türkiye jeopolitik kozunu kullanabilir. Türkiye, Karadeniz'de tahıl anlaşmasına arabuluculuk yaptı ve bu durum dünya genelinde gıda fiyatlarının artmasını yavaşlattı. Türkiye gelecekteki barış müzakerelerinde de önemli bir rol oynayabilir" ifadesi kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 19:00:00 -
Financial Times: Türkiye kozunu kullanabilir

İngiltere'nin gazetelerinden Financial Times, dikkat çekici bir başyazı yayımladı. Yazı işleri imzasıyla yayımlanan makalede, "Dünyanın yeni düzeni ve orta güçlerin yükselişi" başlığı kullanıldı. Makalede büyük güçler arasında yaşanan rekabetin arada kalan ülkeler için yeni fırsatlar doğurduğuna değinildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde ABD ve Avrupa ülkelerinin de taraf olduğuna değinilirken, Çin ile Tayvan arasındaki gerilimde de ABD'nin taraf olduğu hatırlatıldı.

"Orta güçler yükseliyor"

Makalede, "ABD önderliğindeki Batılı ittifak ile Rusya-Çin eksenin rekabet devam ederken bu durum 'ara güçler' için de fırsatlar ve tehditler oluşturuyor. Washington, Brüksel, Pekin ve Moskova dünyaya yön vermeye çalışırken arada kalan Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkelere daha fazla dikkat göstermeliler. Bu ülkeler kendi pozisyonları ile ilgili dikkatlice düşünmeliler. Ekonomik çıkarlarını düşünmeleri ve Batı'nın çifte standardını dile getirmeleri mantıklı. Fakat Rusya ve Çin'in kontrolsüz saldırganlığı Türkiye, Endonezya, Hindistan ve Körfez ülkeleri gibi ülkeleri de eninde sonunda tehdit edecektir" yorumu yapıldı.

"Türkiye elindeki kozları başarıyla kullanıyor"

Makalede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ayrı bir paragraf açıldı. Erdoğan'ın ekonomideki çalkantılı dönem yüzünden iç politikada elinin güçlü olmadığı ileri sürülen yazıda, "Fakat uluslararası arenada elindeki kozları sonuna kadar kullandı. NATO üyeliğine rağmen Türkiye Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılmadı. Erdoğan hükümeti ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini engelledi ve müttefiklerinden talepleri oldu" denildi.

Makalede Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Türkiye'nin elinin kuvvetlendiğine dikkat çekilirken, "Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı gerçekten bir avantaj sağlayabilir. Türkiye jeopolitik kozunu kullanabilir. Türkiye, Karadeniz'de tahıl anlaşmasına arabuluculuk yaptı ve bu durum dünya genelinde gıda fiyatlarının artmasını yavaşlattı. Türkiye gelecekteki barış müzakerelerinde de önemli bir rol oynayabilir" ifadesi kullanıldı.

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