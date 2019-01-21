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Financial Times "İstanbul" övgüsü!

İngiliz gazetede yer alan yazıda, İstanbul'un tarihi dokusu ve yemek kültürüne övgüler sıralandı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 21:59
Financial Times "İstanbul" övgüsü!

Financial Times gazetesinde bugün yayınlanan "İstanbul’da yaşamak için 5 neden" başlıklı makalenin ilk sırasında, 16. İstanbul Bienali ile İstanbul Modern yer aldı.

Farklı kültürlerin bir arada yaşadığı şehir

Jessie Williams'ın imzasını taşıyan haberde, İstanbul Boğazı'nın Asya ve Avrupa kıtalarını birleştirdiğine işaret edilerek, İstanbul'un, köklü tarihi ve eşsiz coğrafyasıyla, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir şehir olduğu vurgulandı.

İstanbul modern

İstanbul'un çağdaş sanat merkezi olduğunun da altı çizilen haberde, "Boğaz kıyısında yer alan, şehrin modern sanat müzesi İstanbul Modern, uluslararası üne sahip mimar Renzo Piano tarafından tasarlanan milyonlarca dolarlık bir yenilemeden geçiyor. Kapılarını 2021'de yeniden açana kadar ziyaretçiler, müzenin koleksiyonlarını ve sergileri Beyoğlu'na bir kilometre mesafedeki geçici mekanda görebilecek." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda, 14 Eylül-10 Kasım'da düzenlenecek 16. İstanbul Bienali, aralarında Financial Times'ın yanı sıra The Telegraph’ın da bulunduğu dünyanın önde gelen yayınları tarafından 2019’da görülmesi gereken sanat etkinlikleri arasında gösterildi.

Fransız küratör, yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud'un küratörlüğünde yapılan bienal, "Yedinci Kıta" başlığıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yemek kültürü

Türkiye'nin, 2023'e kadar global finans alanında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında olma kararlılığı, haberin ikinci başlığı olarak değerlendirilirken, simitten kahvaltıya, pideden kebaba İstanbul'un yemek kültürü üçüncü başlık olarak sunuldu.

Çay ve baklava

"Keyif" kelimesinin Türkçe anlamına da dikkatin çekildiği yazıda dördüncü sırada, "Keyif, İstanbul'un evlerinde ve kafelerinde oldukça ciddiye alınan ulusal bir zaman değerlendirme biçimi. Herkesin keyif alma biçimi farklı olsa da çay içmek ve baklava yemek genellikle keyif almanın ortak paylaşımı." olduğu ifade edildi.

İstanbul sokaklarının, kentin zengin tarihini gösteren görsel şölen sunduğunu dile getiren Williams, günümüzün bazı modern tasarımlarının yanında Ayasofya, Sultanahmet Camisi ve Topkapı Sarayı gibi mekanlarda köklü tarihi geçmişin görülebildiğini aktardı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 21:59
  1. İstanbul
  2. financal times
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