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Medya Final yapacağı konuşulan Güldür Güldür tepki çekmişti! Ali Sunal'dan açıklama geldi
Medya

Final yapacağı konuşulan Güldür Güldür tepki çekmişti! Ali Sunal'dan açıklama geldi

Son dönemde final iddiaları ile gündeme gelen ve geçtiğimiz günlerde veteriner skeci ile tepki çeken Güldür Güldür hakkında Ali Sunal'dan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 10:58:00 -
Final yapacağı konuşulan Güldür Güldür tepki çekmişti! Ali Sunal'dan açıklama geldi

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve sağlığına kavuşan Ali Sunal, eşiyle birlikte tatil yaparken görüntülendi.

İkinci kez baba olmaya hazırlanan Sunal, 'Güldür Güldür' programının veteriner skecinden dolayı aldığı tepkilerle ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Kötü bir amacımız yoktu

'Güldür Güldür' programında yaptığı Veteriner skecinin, veterinerler tarafından tepki alması hakkında da konuşan Sunal; "Herkesi memnun edemiyoruz ama bizi anlamışlardır, kötü bir amaçla yapmadık" ifadelerini kullandı.

Final iddiaları

Reytinglerde iyi oranlara ulaşamayan Güldür Güldür'ün final yapacağı iddia ediliyor.

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