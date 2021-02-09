‘Final mi yapacak?’ söylentileri… EDHO’nun durumu kesinleşti
Final iddiaları ile gündeme gelen başrolde Oktay Kaynarca’nın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.
ATV’nin sevilen dizisinde geçtiğimiz hafta yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Oktay Kaynarca’nın oynadığı Hızır yeni bir döneme hazırlanıyor.
EDHO, Ziraat Türkiye Kupası maçları dolayısıyla yeni bölümü sarkan diziye ilişkin final mi yapacak iddiaları güçlenmişti?
Yeni dönemin heyecanını yaşayan dizinin hayranları da yeni bölümü heyecanla bekliyordu. Ancak 1 hafta daha beklemeleri gerekecek.
Dizinin 9 Şubat Salı akşamı 183. yeni bölümü yayınlanmayacağı söylenmişti. 16 Şubat’ta yeni bölümü bekleyen takipçiler yeni bir haber aldı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 182. bölümüyle 16 Şubat Salı akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.
ATV’nin yayın akışında Ziraat Türkiye Kupası müsabakası olan Fenerbahçe – Başakşehir maçı görünüyor ve dizinin bu hafta yayınlanmayacağı kesinleşti.