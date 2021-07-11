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Spor

Final maçı bugün TRT'de naklen

Bu akşam İtalya ve İngiltere arasında oynanacak EURO 2020 final maçı saat 22.00’da TRT ekranlarında naklen yayınlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 18:03:00 -
Final maçı bugün TRT'de naklen

EURO 2020 final maçı İtalya ve İngiltere arasında İngiltere Wembley Stadyumu'nda gerçekleşecek.

EURO 2020 finali saat kaçta?

İtalya ve İngiltere arasında oynanacak EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00’da gerçekleşecek.

EURO 2020 final maçı hangi kanalda?

11 Temmuz Pazar günü (Bu akşam) yapılacak olan final maçı saat 22.00’da TRT ekranlarında yayınlanacak.

İşte muhtemel 11'ler...

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Saka, Kane, Sterling

Tarihteki İtalya-İngiltere maçları

İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı, 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

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