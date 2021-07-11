Final maçı bugün TRT'de naklen
Bu akşam İtalya ve İngiltere arasında oynanacak EURO 2020 final maçı saat 22.00’da TRT ekranlarında naklen yayınlanacak.
EURO 2020 final maçı İtalya ve İngiltere arasında İngiltere Wembley Stadyumu'nda gerçekleşecek.
EURO 2020 finali saat kaçta?
İtalya ve İngiltere arasında oynanacak EURO 2020 final maçı 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00’da gerçekleşecek.
EURO 2020 final maçı hangi kanalda?
11 Temmuz Pazar günü (Bu akşam) yapılacak olan final maçı saat 22.00’da TRT ekranlarında yayınlanacak.
İşte muhtemel 11'ler...
İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne
İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice, Mount; Saka, Kane, Sterling
Tarihteki İtalya-İngiltere maçları
İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finaliyle 28. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı, 9 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.