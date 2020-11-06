Filozof Teoman Duralı: Türkiye’nin yeniden istiklaline kavuşması yazının değişmesine mi bağlıydı?
Filozof Teoman Duralı, ‘harf devrimi’nin konuşulduğu bir teleyizyon programına katıldı. Harf devriminin iç yüzü ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Duralı “Biz hafızası silinmiş bir milletiz” dedi.
Filozof Teoman Duralı, gazeteci yazar Yusuf Kaplan ile birlikte katıldığı bir televizyon programında ‘harf devrimi’ olarak nitelenen Cumhuriyet dönemindeki harf değişikliği ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Korkunç bir şey"
Sovyet devrimi ve Çin devrimi başta olmak üzere dünyada gerçekleşen hiçbir devrimde yazıya dokunulmadığına dikkat çeken Duralı, ‘korkunç bir şey’ olarak nitelendirdiği harf değişikliği ile millete geçmişinin unutturulduğunu ifade etti.
Duralı "Biz soykırıma uğramış, hafızası silinmiş bir milletiz” dedi.