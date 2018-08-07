Filo kiralama devi battı! Dalgası galericileri vurdu

Filo kiralama sektörünün önde gelenlerinden Fleetcorp AŞ’nin batışı deprem etkisi yaptı.

Mağdurlar arasında, filo kiralama hizmeti alan çok sayıda şirketin yanı sıra yüzlerce galeri de bulunuyor. 60-70 milyon liralık araç aldıklarını belirten galericiler devir işlemlerini yapamadı.

Filo kiralama sektörünün önde gelen firmalarından Fleetcorp AŞ’nin batışı deprem etkisi yarattı. Şirketten geriye kalan mağdurlar arasında, filo kiralama hizmeti alan çok sayıda şirketin yanı sıra yüzlerce galeri de bulunuyor. 60-70 milyon liralık araç aldıklarını belirten galericiler devir işlemlerini yapamadı. Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda galerici şirketin Etiler’deki binasını gitse de muhatap bulamıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre Kuveytli iş adamı Adnan El Bahar’ın sahibi olduğu Fleetcorp Taşıt Kiralama AŞ’de geçen ay hisse yapısı değişti. Şirketin yüzde 75 hissesi Kuveytli iki bankaya geçti. Mali darboğaz sonrası değişen ortaklık yapısı, şirketin faaliyetlerini de önemli ölçüde etkiledi.

Geçen hafta faaliyetleri duran, yönetici kademede muhatap bulunamayan şirkettin mağdurları arasında 300 kadar galerici esnaf da bulunuyor. Edinilen bilgilere göre, galericilerden kimi 100 bin TL kimi 5-6 milyon liralık araç aldı. Yapılan ihale sonrası alınan araçların devir işlemleri ise yapılamadı. Söz konusu araçlar için ödenen bedel ise 70 milyon liraya yakın. İstanbul’un yanı sıra Bursa, Mardin, Trabzon, Kars, Hatay gibi illerden de çok sayıda galerici mağdur durumda.

Kısa süre öncesine kadar sektörün devleri arasında yer alan Fleetcorp binasında sessizlik hâkim.

‘BATTIKLARINI BİLDİKLERİ HALDE SATTILAR’

Sorunun çözümü için galerici esnafla birlikte girişimde bulunan Serkan Kıdeyş, şirket faaliyetlerinin durdurulmasına günler kala satış yapılmasını şüpheli buldukları görüşünde. 700 bin liralık araç aldığını ancak devir işlemlerinin yapılmadığını belirten galerici Özcan Karakaş ise “Bile bile bize oyun oynadıklarını düşünüyoruz. Biz yeni yeni öğreniyoruz ancak bu sorunu 3-4 aydan beri yaşıyorlarmış. Buna rağmen halen ihaleye çıkıp araç satışı yapmaları bizlerden para toplamları ciddi sorun… Bu araçları bizim gözümüzün içine baka baka satan Barbaros Çıtmacı ve İbrahim Tan’dır. ‘Siz merak etmeyin’ diye oyalayan bunlardır. ‘Arkamızda dünya devi var’ diyen bunlardı."