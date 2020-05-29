Filmleri aratmayan görüntü! Ukrayna'da iki grup av tüfekleriyle sokak ortasında çatıştı

Ukrayna'da iki grup arasında sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. Av tüfeklerinin kullanıldığı çatışma, yolcu taşımacılığı yapan kişilerle, korsan taşımacılar arasında çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandı. Ukrayna polisi olaylara karışan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Sokak ortasında çatışma

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Brovari şehrinde bu sabah saat 07.15 sularında iki grup arasında av tüfeklerinin kullanıldığı bir çatışma yaşandı. Sokak ortasında yaşanan silahlı çatışmanın yolcu taşımacılığı yapan kişilerle, korsan taşımacılar arasında çıkan anlaşmazlıktan kaynaklandığı ifade edildi.

Filmleri aratmayan görüntüler

Ukrayna polisinden yapılan açıklamada çatışmada yer alan silahlı 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerin ülkenin farklı bölgelerinden geldiklerinin belirlendiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çatışma esnasında yaralı olup olmadığı konusunda ise henüz bilgi verilmedi. Filmleri aratmayan görüntülere sahne olan ve sosyal medyada yayılan görüntülerde av tüfekleri ile ateş açan sivil giyimli kişiler görülüyor.