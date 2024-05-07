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Yaşam Film sahnesi değil gerçek! Kilometrelerce böyle kaçtı
Yaşam

Film sahnesi değil gerçek! Kilometrelerce böyle kaçtı

Yeniakit Publisher
2024-05-07 12:05:00 - 2024-05-07 12:06:05

Bursa Mudanya'da 'Dur' ihtarına uymayan motosiklek sürücüsü trafiği birbirine kattı.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, ekiplerin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kilometrelerce kaçtı. Trafiği birbirine katan sürücü, amatör kameraya yansıdı.

Olay, Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir motosikletten şüphelenerek ‘Dur’ ihtarında bulundu. Sürücü, polisi dinlemeyerek kaçmaya başladı. Bir süre sonra kaçan sürücünün peşine Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı motosikletli polis ekipleri de takıldı. Mudanya-Bursa Yolu’nda ekiplerden kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsü, trafiği birbirine kattı. Film sahnelerini aratmayan anlar, saniye saniye amatör kameraya yansırken, sürücü trafiğin yoğun olduğu yerde kamera açısından kayboldu.

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