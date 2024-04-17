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Dünya Film sahnelerini aratmayan olay! Ölen amcasını bankaya götürüp...
Dünya

Film sahnelerini aratmayan olay! Ölen amcasını bankaya götürüp...

Yeniakit Publisher
2024-04-17 19:19:00 -

Brezilya’da ölen amcasını bankaya götürerek adına kredi almaya çalışan kadın dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı. Banka görevlilerini şoke eden olay an be an amatör kameralara yansıdı.

Brezilya’da ölen amcasını bankaya götürerek adına kredi almaya çalışan kadın dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındı. Banka görevlilerini şoke eden olay an be an amatör kameralara yansıdı.

Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde Erika de Souza Vieira Nunes adlı bir kadın, ölen amcasını tekerlekli sandalye ile bankaya götürerek adına kredi almaya çalıştı. Ölen amcasına “Dinliyor musun? İmzalamak zorundasın. Senin yerine imzalayamam” diye seslenerek belgeyi imzalatmaya çalışan kadının görüntüleri amatör kameralara yansıdı. Durumdan şüphelenen banka personeli “Bunun yasal olduğunu sanmıyorum. İyi görünmüyor. Yüzü çok solmuş” diyerek polise başvurdu. Banka personelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede 68 yaşındaki Paulo Roberto Braga’nın hayatını kaybettiği doğrulanırken, şüpheli kadın dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Polis şefi Fabio Luiz olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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