  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meteoroloji ve AKOM bir kez daha uyardı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Kar yağışı, son hava durumu tahminleri

Sömürgeci medyaya büyük tepki! Depremzedeler Fox TV muhabirini kovdu

İşte depremi haber veren belirtiler!

Altın ve dolar tahminlerinde hiç yanılmayan Mert Başaran 'telefonlar alıyorum' diyerek uyardı: Yapmayın!

Hem evlatlığı hem de karısı! Refik Erduran’a bak, Diyanet’in haklılığını gör

Uzman isim depremin gerçek şiddetini güncelledi! Deprem sırasındaki gürültünün sebebi bakın neymiş

2023'te dünyanın en zengin 25 ailesi belli oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan korkutan açıklama: Herkes Mart ayının o gününe dikkat etsin, bir şeyler olabilir

Rusya o ülkelere petrol kararını duyurmuştu! Rus ekonomisi altüst oldu: Enerji, bankacılık için dönüşüm süreci böyle...

12 kişiye mezar olmuştu: Kaçmayı denedi ama olmadı! Mühendisi bakın kim çıktı!
Siyaset Film gibiler vesselam! 6'lı masadan aday açıklaması
Siyaset

Film gibiler vesselam! 6'lı masadan aday açıklaması

11 ili vuran depremin felaketi sürerken, geçtiğimiz günlerden toplanan 6'lı masada aday yine belirlenemedi. Masa kurmayları, seçim tarihinin netleşmesinden sonra adayın duyurulacağını belirttiler.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 11:59:00 -
Film gibiler vesselam! 6'lı masadan aday açıklaması

Türkiye'de deprem felaketinin acısı hala çok taze.

11 ilimizi etkileyen deprem büyük yıkıma neden oldu.

Son verilere göre 41 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremlerin enkazı kaldırılmadan seçim tartışmaları başladı.

Deprem bölgesinde seçim konuştular

Deprem bölgesine giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 14 Mayıs tarihinde seçim olacağına inanmadığını söylemesinin ardından açıklamalar peş peşe geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Seçim ancak savaş halinde ertelenebilir. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez.' diyerek tepkisini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiler

Türkiye deprem felaketiyle mücadele ederken 6'lı masa geçtiğimiz günlerde deprem gündemiyle Saadet Partisi ev sahipliğinde bir araya geldi.

4.5 saat süren toplantı, diğer toplantılarda olduğu gibi yine sonuçsuz kaldı.

Aday belirleme tarihi ertelendi

Ortak cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat'ta açıklaması beklenen 6'lı masa, deprem sonrası adayın belirlenme tarihini erteledi.

'Seçim takvimi açıklanınca, aday da açıklanır'
Cumhuriyet'in haberine göre adayın ne zaman açıklanacağına ilişkin konuşan masa kurmayları şu ifadeleri kullandı:

'Anayasaya göre seçimi 18 Haziran'da yapmak zorundalar. 14 Mayıs'ta seçimlerin olma ihtimali gözükmüyor. 18 Haziran'dan sonrası için bir erteleme girişimleri olursa da buna karşılık biz de sine-i millet dahil her türlü mücadeleyi veririz. Tarih kesinleşip seçim takvimi açıklanınca, aday da açıklanır.'

'14 Mayıs'ta olacağı meçhul bir seçim için adayın gündeme gelmesi doğru değil'

2 Mart'taki toplantı sonrası aday açıklaması yapılıp yapılmayacağına ilişkin de konuşan kurmaylar şu açıklamada bulundu:

'Tarih netleşmeden bu olmaz. Cumhurbaşkanı mesela 14 Mayıs'ta olacağını kesin ilan ederse o zaman bu toplantıda adaylık konusu gündeme gelir. Ama 14 Mayıs'ta olacağı meçhul bir seçim için adayın gündeme gelmesi doğru değil. Tarih netleştikten sonra yapılacak ilk toplantıda aday belirlenir ve ilan edilir.'

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Cok komikler ! Kotu bir komedi ! Yani trejikomedi de denebilir.. mayis tan hazirana 1 ay var ?! Yani 1 yil yokki ! Reisin karsina tek cikamiyorsunuz anladik o zaman hep birlikte cikin , yani topunuz ciksin , ne fark edecek saplagi yiyip oturacalsiniz. KK ya gelince 12. Saplagi olacak bu onun .. yuz yok koseleden beter olmussunuz , sehir hastanelerine hayir diyen chp sana sehir akil hastanesi lazim.

hatırla

Bence bunlar aday AÇIKLAMAMA toplantısı yapsalar daha iyi olur çünkü daha öncede yaptıkları iş
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23