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Gündem Film gibi yayınlandı! İETT otobüslerinde ‘para kuleleri’ sineması
Gündem

Film gibi yayınlandı! İETT otobüslerinde ‘para kuleleri’ sineması

Yeniakit Publisher
2024-03-26 13:30:00 -

İBB’ye ait tolu taşıma araçlarında ve otobüs saati ekranlarında başrolünde CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun olduğu para sayma kuleleri rezaletinin görüntüleri yayınlandı.

CHP’li Ekrem İmamoğlu ve saz arkadaşlarının iş bilmezliği yüzünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) her alanda çöküşe sürüklendi.

İstanbul’da CHP’lilerin yolsuzluk paralarını sayıp kule yaptığı görüntüler gündemdeki tazeliğini korurken, şimdi de toplu taşıma araçlarındaki hack’lenme komedisi sosyal medyayı salladı.

İBB’ye ait toplu taşıma araçları ve belediye ekranlarında, CHP’lilerin kule yaptığı paraları saydıkları görüntüler yayılandı.

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