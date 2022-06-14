Patates neden filizlenir?

Filizlenmiş patates yenir mi sorusuna geçmeden önce, patates neden filizlenir sorusunu cevaplamamız gerekir. Satın alınan patatesler evde yerlerini aldıktan sonra 20 derece ve üzeri sıcaklıklarda filizlenmeye başlar. Çünkü patatesler bu sıcaklıkta baharın geldiğini hissederler ve filizlenmeye, çimlenmeye başlarlar.

Patateslerin filizlenmemesi için ne yapmalıyız?

Az önce de belirttiğimiz gibi patatesler ısıya duyarlı olarak filizlenmeye başlar. Bu nedenle patateslerin filizlenmemesi için ortam ısısının daha düşük olması gerekir. Patateslerinizi buzdolabında veya serin ortamlarda saklarsanız, patateslerinizin filizlenmesinin önüne geçmiş olursunuz. Bunun dışında ihtiyacınız kadar patates almak da bir çözüm olabilir.

Filizlenmiş patates yenir mi?

Filizlenmiş patatesler, solanin adı verilen bir kimyasal nedeniyle toksik olma potansiyeline sahiptir. Patates filizlerinde ve çimlerinde solanin üretir. Bu nedenle bazı dönemlerde patates tarlalarında solanine maruz kalan hayvanlarda ölümlere rastlanmıştır. (Hayvanlarda Solanin Zehirlenmesi) Fakat bu durum patateslerin filizlenmesi, çimlenmesi ve yumuşak buruşuk bir duruma gelmesi halinde oluyor.

Peki bizler evde filizlenmiş patatesleri yiyebilir miyiz?

Patatesler filizlenmeye başladığında, şekere dönüştükleri için besinleri kaybolmaya başlar. Uzun süre bu şekilde bırakılırlarsa buruşurlar ve tamamen yemek için güvensiz hale gelirler. Eğer filizlenen patates hala sertse, renginde fazla değişiklik yoksa filizleri temizlenerek yenilebilir. Buruşuk, renginde farklı değişimler meydana gelen, yumuşamış patatesleri yemeniz ise sağlığınız açısından zararlıdır.