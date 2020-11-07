Filizlenen sarımsağın faydaları

Sarımsakların filizlenmesinin nedeninin uzun süre kullanılmamaları ve eskimeleri olduğu biliniyor. Ancak yapılan son araştırmalar neticesinde filizlenen sarımsakları çöpe atmanın büyük bir yanlış olduğu belirtildi.

Besleyici olan ve antioksidan görevi gören sarımsakların sinir sistemine ve soğuk algınlığına iyi geldiği herkes tarafından bilinir. Güney Kore’de yapılan son araştırmada ise filizlenen sarımsakların, filizlenmeyenlere oranla çok daha fazla antioksidan barındırdığı fark edildi.

Sarımsak ne kadar olgunlaşırsa içerisindeki antioksidan miktarı da o kadar artış gösterir. Sarımsak, damar tıkanıklığından kulak enfeksiyonlarına kadar pek çok rahatsızlığa faydalı etkileri vardır.

Filizlenen sarımsağın virüsleri engelleyerek kanseri önlediği söyleniyor.

Filizlenmiş sarımsak damarlarda tıkanıklığı engelliyor ve kalp rahatsızlıkları riskini en aza indiriyor.

Uzmanlar, sarımsağın, salgın hastalıkların yayılmasını engelleyen en önemli faktör olduğunu da dile getiriyor.

Daha önce neden keşfedilmedi?

Bunun sebebi; araştırmalarda hep taze sarımsak kullanılıyor olmasıydı.

2014 yılında Journal of Agricultural and Food Chemistry'de yayımlanan makalede en fazla beş gün içinde filizlenen sarımsaklarda aşırı derecede antioksidan bulunduğu belirtildi.

Sarımsağınızın filizlendiğini görürseniz hemen çöpe atmayın. Yemeğinize sarımsağı eklemekten çekinmeyin. Faydasını uzun vadede göreceksiniz.