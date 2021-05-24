Filistinlilerin haklarını savunan Müslüman Sivil Toplum Kuruluşuna siber saldırı

ABD’nin en büyük Müslüman sivil haklar örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), İsrail’in saldırı ve baskılarına karşılık Filistinlilere destek verdikleri için yoğun siber saldırıya uğradıklarını duyurdu. CAIR’den yapılan açıklamada, bilgisayar korsanlarının son bir haftadır on milyonlarca bot kullanarak kendilerine yönelik yoğun bir siber saldırı kampanyası başlattığı belirtildi.

Bir kısmı Orta Doğu kaynaklı olduğu tespit edilen saldırılar nedeniyle CAIR’in internet sitesinde kısa süreliğine erişim sıkıntısı yaşandığı ancak daha sonra saldırıların engellendiği kaydedildi. Açıklamada, “Örgütümüzü hedef alan bilgisayar korsanlarının bunu, Filistin özgürlüğünü ve insan haklarını savunan eylemlerimize yanıt olarak yaptıklarına dair hiçbir şüphemiz yok.” ifadesi paylaşıldı.

24 Mayıs Pazartesi günü, CAIR de dahil olmak üzere Müslüman örgütler ve camiler, seçilmiş yetkilileri harekete geçmeye çağırmak için sanal bir haber konferansı düzenleyecek.