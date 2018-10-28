Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü" başladı

Terör devleti İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sınıra doğru yürümeye başladı.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto için Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerden sınıra doğru yürüyüşe geçti.

Gazze'nin çeşitli yerlerinden gelen eylemciler, sınırın yaklaşık 700 metre yakınında toplanarak gösteri yapacak. Yürüyüş Düzenleme Komitesi, sınıra 700 metre kala eylemcilerin buluşacağı noktaları belirlerken, bu bölgelerde eylemler yapılacağı için çadırlar kurdu.

Çadırlara "Dönüş Kampları" adı verilirken, bazı çadırların üstüne de Filistinlilerin 1948'de İsrail tarafından zorla çıkarıldıkları köylerin ismi yazılı pankartlar asıldı.

Yürüyüşe Hamas lideri Heniyye de katılıyor

Yürüyüşe katılan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, eylemde yaptığı konuşmada, "Eskiden düşmanların lider kadrosu 'Büyükler ölür küçükler unutur' derdi, işte büyükler, küçükler, dedeler ve torunlar buradalar ve geri dönüş şarkıları söylüyorlar." dedi.

Filistin'in alternatifi olmadığı gibi geri dönüşten başka çarenin de bulunmadığını dile getiren Heniyye, Filistinlilerin 1948'de zorla çıkarıldıkları topraklarına dönmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Heniyye, geri dönüş konusunun yalnızca söylemlerde kalmasına kesinlikle razı olmayacaklarını vurgulayarak, bunun hayata geçmesi için tüm yollara başvuracaklarını vurguladı.

İsrail teyakkuzda: "Sınırı geçenleri vurun talimatı"

Öte yandan Filistinlilerin barışçıl olacağını vurgulamasına rağmen İsrail ordusunun eyleme karşı hazırlık yaptığı bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, ordunun sınırı aşmaya çalışan Filistinlileri vurma konusunda "açık talimat" aldığı belirtildi.

Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinliler, 1948'de İsrail tarafından çıkarıldıkları topraklarına dönmekte ısrarcı olduklarını vurguladı.

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılmak üzere sabah saatlerinde sınıra doğru harekete geçen genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek binlerce Filistinli, topraklarına bağlılıklarını ortaya koydu.

Gazze'nin sınır bölgelerinde Filistinli grupların çağrısına uyarak toplanan çok sayıda Filistinli sloganlar atarak dönüş hakkına dair marşlar söyledi.

Yürüyüşe Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinden katılan Ahmed Kadih AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buraya gelişimiz 'Ey Vatan, dönüyoruz' sözümüzü pekiştirmek içindir." dedi.

Filistinlilerin topraklarından çıkarıldıkları 1948 ve 1967 yıllarında işgal edilen yerlere dönmeye kararlı olduğunu yineleyen Kadih, dönüş hakkının Filistinlilerin öz hakkı olduğunu dile getirdi. Kadih bugün tamamıyla İsrail işgali altında olan Hayfa, Yafa, Akka ve Kudüs'e yeniden döneceklerini belirtti.

"Bizler uluslararası hukukun bize tanıdığı haklarımızı istiyoruz" diyen Kadih, Birleşmiş Milletler'in (BM) 194 sayılı Filistinlilerin topraklarına dönüş kararının uygulanmasını istediklerini söyledi.

Yürüyüşe katılan Filistinli Gadir Amiş de kendisinin Hayfa'dan zorla göç ettirildiğini ve dönüş hakkını vurgulamak üzere eyleme katıldığını ifade etti.

"Yafa'ya dönüşümün hayalini yaşıyorum"

Amiş, hiç gitmediği halde Yafa'ya geri dönüşünü hayal ettiğini belirterek, "Yafa'nın mis kokulu bahçelerinden portakal yemek istiyorum. Uluslararası toplum, Filistinlilerin dönüş hakkının yanında yer almalıdır." diye konuştu.

Muhtar Ebu Saade de Toprak Günü'nde buraya geldiklerini ve bütün dünyaya "Bizler topraklarımıza dönüyoruz." mesajı verdiklerini kaydetti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

İsrail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymasının ardından yaşanan olayların anıldığı "Toprak Günü"nde Filistinli grupların günler öncesinden yaptığı "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısına katılmak için halk sabah saatlerinden itibaren sınıra akın etmişti.

Filistin bayrakları taşıyan çok sayıda kişi, 1948'de topraklarından göçe zorlanan Filistinlilerin dönüş hakkını savunmak ve İsrail'i protesto etmek için sınırdaki 6 noktada toplanmak üzere Gazze'nin kuzey, güney ve orta kesimlerindeki bölgelerinden sınıra doğru yürüyüşe geçmişti.

Filistinli taraflar her fırsatta yürüyüşün "barışçıl" olacağını vurgularken, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini belirtmişti.

Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

Ayrıca İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada yürüyüşle eşzamanlı Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği duyurulmuştu.

İsrail Savunma Bakanı Liberman Arapça tweet attı

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Arapça yaptığı açıklamada, Gazze'deki Filistinlilere seslenerek, "Hamas sizin hayatınızla oynuyor. Sınırdaki betonlara yaklaşanlar hayatını tehlikeye atar. Normal hayatınıza devam etmenizi ve kışkırtmalara katılmamanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, önceki gün Filistinlilerin yürüyüş sırasında İsrail altyapılarına saldırması durumunda orduya gerçek mermi kullanma izni vereceğini bildirmişti.

Eisenkot, yürüyüş nedeniyle bariyerlerin güçlendirileceğini ve İsrail topraklarına sızma girişimlerini engellemek için takviye birlikler konuşlandırılacağını kaydetmişti.

İsrail Gazze sınırını askeri bölge ilan etti

İsrail, Filistinlilerin Gazze sınırında düzenlediği "Büyük Dönüş Yürüyüşü" ile eş zamanlı olarak Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze-İsrail sınırının kapalı askeri bölge ilan edildiği ve buralarda yapılacak herhangi bir eylemin ordunun iznine tabi olduğu" belirtildi.

Binlerce Filistinlinin sınırın Gazze tarafındaki 6 noktada toplandığı kaydedilen açıklamada, bazı eylemcilerin İsrail askerlerine taş attığı askerlerin de eylemcilere müdahale ettiği ifade edildi.

Sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin ise "İsrail ordusunun, büyük birliklerle her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğu ve İsrail'in otoritesine ya da savunma alt yapısına zarar verilmesine izin verilmeyeceği" şeklindeki ifadelere yer verildi.

Açıklamada ayrıca yaşanacak olaylardan ve sonuçlarından Hamas'ın sorumlu olduğu ileri sürüldü.

Direnişin sembolü: Toprak Günü

Terör devleti İsrail, 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koymuştu. Filistinliler olayı protesto etmek için genel grev yapmış, İsrail güçlerinin Deir Hana beldesinde göstericilere ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta işgale karşı etkinlikler düzenliyor.

1976 olayları İsrailli yetkililerle Filistinli kitleler arasında ilk çatışma olması sebebiyle büyük önem taşıyor.

Toprak Günü olarak anılan bu olay, İsrail'le Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin sebatının simgesi olarak görülüyor.

Filistin Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" olarak bilinen 1948'de İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor.