Filistinlilerin Atatürk’ü de yoktu cumhuriyeti de yoktu ama...

Akit TV Manşetlerin Dili programında değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, Filistin'in ümmet davasını hedef alanlara bazı kıyaslamalarda bulundu.

"O kadar samimiyetsiz ve ikircikli davranışları var ki.. 'Ya onların Mustafa Kemal'i yok işte, bak Gazzeliler böyle sürünüyorlar.. Bizim Mustafa Kemalimiz var. Ayaktayız' diyorlar. Ayakta mıyız değil miyiz, daha düne kadar yazıyorlardı. 'Avrupa kalkınmış biz yerlerde sürünüyoruz' diyorlardı." ifadelerini kullanan Karahasanoğlu, "Sadece AK Parti iktidarı döneminde değil. Daha önce de diyorlardı ki 'Almanya'da yere tüküremezsin' Bak senin Atatürk'ün var ama Almanya kadar olamamışsın." dedi.

'O beğenmediğiniz camilerde...'

Karahasanoğlu, "O beğenmediğiniz camilerde, para akıtılıyor dediğiniz camilerde, 'Temizliğe dikkat edin. Sokağa da eviniz gibi özen gösterin. Kendi ceketinizi nasıl temiz tutuyorsanız çevrenizi de temiz tutun diye tavsiyelerde bulunuluyor." şeklinde konuştu.

Karahasanoğlu, sözlerini Hamas'ı hedef alanları eleştirerek tamamladı:

'Atatürkleri yok bundan dolayı çile çekiyorlar' diyorlar ama ben onlara hatırlatıyorum. Filistinlilerin 1910'larda, 1920'lerde Cumhuriyeti de Atatürk'ü de yoktu ama Anadolu'yu kurtarmak için yardıma koştular. Çanakkale Savaşı'na koştular. Atatürkleri de yoktu Cumhuriyetleri de yoktu. Şimdi bizim bunlara göre hem Atatürkümüz var hem hem Cumhuriyetimiz var. Ama Gazzelilere bırakın savaşta yardım etmeyi insani yardım götüremiyoruz. Bırakın insani yardım götürmeyi bir de çelme takıyoruz. İçimizden 'Hamas terör örgütüdür' diyen insanlar çıkıyor. Yazıklar olsun diyorum.

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