0553 313 94 23

Filistinlilerden Kızılhaç protestosu

Kızılhaç komitesinin İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara yeterli destek vermemesi işgal altındaki Batı Şeria'da protesto edildi

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:21
Filistinlilerden Kızılhaç protestosu

RAMALLAH (AA) - Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Uluslararası Kızılhaç Komitesini (ICRC), İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan tutuklulara destek vermekte başarısız olduğu gerekçesiyle protesto etti.

Batı Şeria'daki El-Bire kentinde bulunan ICRC ofisi önünde toplanan göstericiler, komitenin açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara yeterli destek vermemesine tepki gösterdi.

Ellerinde tutukluların resimlerini taşıyan Filistinliler, ICRC ofisinin girişini kapatarak kurum ve İsrail aleyhinde sloganlar attı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden Tala Nasır, "Bugün burada komitenin kayıtsızlığını protesto etmek için toplandık. Komitenin artık açlık grevindeki tutukluların serbest bırakılması için işgalcilere baskı yapma konusundaki rolünü üstlenmesi gerekiyor." dedi.

Nasır ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan ve açlık grevi yapan Filistinlilerin bazılarının hayati tehlikesi olduğunu vurguladı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistinli Esirler Heyetinden pazartesi günü yapılan yazılı açıklamada,İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 200 Filistinlinin, cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevine başladığı belirtilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamada, 9 Filistinli tutuklunun hapishane şartlarını ve idari tutukluluğu protesto etmek için açlık grevinde olduğunu bildirmişti.

- İdari tutukluluk nedir?

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor. Filistinli tutuklular, İsrail'in bu tür hukuksuz uygulamalarını protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için zaman zaman açlık grevine başvuruyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:21
  1. Filistin
  2. tutuklu
  3. Uluslararası Kızılhaç Komitesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor
    1. ANALİZ - İngiltere'de muhalefet..
    2. Kılıçdaroğlu Eskişehir’e geliyor
    3. Çin, İzmir ekonomisi için altın fırsat
    4. PTT Kütahya Başmüdürü Özdoğru’dan..
    5. (Özel) Gündüz kaportacı gece antrenör
    6. Iğdır’da sınır güvenliği toplantısı..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na tam..
    8. "İran AB ile nihai sonuca ulaşamadığı..
    9. Türkiye'nin genç yetenekleri iş..
    10. İP’li vekilden ayakkabılı rezalet!..
    11. (Özel) Acısını unutup araçta sıkışan..
    12. Vali Demirtaş’tan Tümgeneral Erhan..
    13. Halkalı’da aşure saat kaçta başlayacak?
    14. Hindistan'dan Cammu Keşmirli belediye..
    15. MXGP, Türkiye'yi dünyaya tanıtacak
    16. Mersin'de muz yüklü gemide kokain ele..
    17. KAGEM 8 yılda 65 bin kişiye eğitim..
    18. Aydın’dan Bahçeli’ye davet
    19. Gazişehir Gaziantep sil baştan
    20. Lider Alanyaspor'un hedefi Avrupa..
    21. Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?
    22. Yalçın ve Dündar’a veda
    23. Florida’ya ilerleyen Dorian..
    24. Guatemala'da yolsuzlukları soruşturan..
    25. "Ergenekon" hakim-savcılarına 51 No'lu..
    26. İkinci hayatlar için yarıştı
    27. Ali Dağı’nda Türkiye Yelken Kanat..
    28. ADEM yetkililerinden Kaymakam..
    29. Filistinlilerden Kızılhaç protestosu
    30. MHP’li Arkaz’dan Sivas Kongresi’nin..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    FETÖ itirafçısı, futbola geri döndü! İşte yeni takımı
    FETÖ itirafçısı, futbola geri döndü! İşte yeni takımı