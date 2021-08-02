Filistinlilerden 'cenazeyi teslim edin' eylemi! İşgalci İsrail müdahale etti
Terörist İsrail, katlettikleri Şadi Selim'in cenazesini teslim etmemeleri üzerine düzenlenen gösteriye müdahale etti.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Beita beldesinde toplanan Filistinliler, terörist İsrail güçleri tarafından öldürülen 41 yaşındaki Şadi Selim'in cenazesi teslim edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.
İşgalci İsrail güçleri, gösteriye müdahale etti.
Göstericiler, terörist İsrail güçlerinin müdahalesine karşı lastik yakarak yolu kapattı.