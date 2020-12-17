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Dünya Filistinlilerden Abu Dabi İslami Bankası'na boykot çağrısı
Dünya

Filistinlilerden Abu Dabi İslami Bankası'na boykot çağrısı

BAE'deki Abu Dabi İslami Bankası'nın İsrail'in en büyük bankası Ban Leumi ile yaptığı anlaşma nedeniyle Filistinliler boykot kampanyası başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 08:56:00 -
Filistinlilerden Abu Dabi İslami Bankası'na boykot çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi İslami Bankasına (ADİB) karşı boykot kampanyası başlatılacağı belirtildi.

"Filistin İçin" adlı bir hesap tarafından düzenlenen Twitter kampanyasının, Türkiye saatiyle 08.00'de başlayacağı duyuruldu.

Boykotun, İsrail'in en büyük bankası Bank Leumi ile ADİB arasında imzalanan protokolden kaynaklandığı kaydedildi.

"ADİB'e Boykot Uygula etiketiyle twit atın" çağrısı yapılan kampanyanın gerekçesi olarak, Bank Leumi'nin Birleşmiş Milletler'in İsrail'in gayrimeşru Yahudi yerleşimi çalışmalarına katılan şirketler listesinde yer alması gösterildi.

Boykota ilişkin ADİB'den henüz bir açıklama yapılmadı.

ADİB, 16 Eylül'de İsrail'den Bank Leumi ile uluslararası piyasalarda iş birliği hedefiyle bir protokol imzaladığını ilan etmişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile imzaladığı, ilişkileri normalleştirme anlaşmasından bu yana BAE ile İsrailli şirketler arasında çeşitli anlaşmaların ve sözleşmelerin imzalandığına ilişkin sık sık açıklamalar yapılıyor.

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