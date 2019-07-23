Filistinliler yüzüne tükürmüştü... Hak etmiş!

yeniakit.com.tr Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Suud Zeyd, terör devleti İsrail’in daveti üzerine Kudüs’e gitmişti. Bu ziyareti sırasında Filistinlilerin tepkisiyle karşılaşan İsrail yalaması gazeteci, ne yapacağını şaşırmıştı. Filistin halkı Suudi ismin yüzüne tükürmüş, ellerindeki bazı eşyaları üzerine fırlatmıştı.

İsrail’i öve öve bitiremiyor! “Keşke İsrail’le ilişkimiz olsaydı”

Suudi Arabistanlı gazetesi Muhammed Suud Zeyd’in yeni videosu ortaya çıktı. Videoda Zeyd, İsrail’i sevdiğini ve kendi ülkesiyle İsrail arasında diplomatik ilişki olmasını istediğini belirtiyor. Suudi gazetesi şunları söylüyor:

“İsrail'i seviyorum ve, ‘Keşke ülkemizle İsrail arasında diplomatik bir ilişki olsaydı’ diyorum. Ortadoğumuzu her zamankinden daha iyi hale getirmek için yapacak çok şeyimiz var. Lütfen barışı destekleyin. Hepinizi ülkemi ziyaret etmeye davet ediyorum ve umarım ülkenizi ziyaret edebilirim.”