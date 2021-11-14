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Dünya Filistinliler keyfi gerekçelerle gözaltına alınıp hapiste çürütülüyor
Dünya

Filistinliler keyfi gerekçelerle gözaltına alınıp hapiste çürütülüyor

Filistinli mazlumlar, Siyonist İsrail güçlerinin keyfi tasarrufuna göre gözaltına alınarak İsrail hapishanelerinde çürütülüyor. Gözaltına alınarak cezaevlerine atılan Filistinli gençler, cezaevi koşullarında en küçük itirazlarında yeni cezalarla yargılanıyor. Bir gösteriye katıldığı bahanesiyle evinden alınan bir Filistinli genç, yargılanmadan senelerce hapiste tutulabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 16:27:00 -
Filistinliler keyfi gerekçelerle gözaltına alınıp hapiste çürütülüyor

Yeni Akit  Ankara

Filistinli mazlumlar, Siyonist İsrail güçlerinin keyfi tasarrufuna göre gözaltına alınarak İsrail hapishanelerinde çürütülüyor. Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla #İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor. Gözaltı ve hapis zulmünü protesto eden çok sayıda Filistinli esir, açlık grevine giderek İsrail zulmünü protestoya devam ediyor.

Gerekçesiz gözaltı zulmü!

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, sadece son 24 saatte 10 Filistinli genç İsrail güçlerince hiçbir gerekçe bildirilmeden gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bazıları şunlar: İşgal güçleri, Muhayyem Kalendiya'da (Kalendiya Mülteci Kampı) Kudüslü genç Ahmed Azzat'ı evinde bugün gözaltına aldı. İşgal güçleri, işgal altındaki Kefer Kuna sakinlerinden Muhammed Amara'yı, Mescidi Aksa'da namaz için bulunduğu esnada gözaltına aldı. İşgal güçleri, Kalkaliye'nin doğusunda yer alan Azzun beldesi girişinde de genç bir Filistinliyi gözaltına aldı.

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