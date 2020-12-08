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Aktüel Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini istiyor
Aktüel

Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini istiyor

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde gösteri düzenleyen onlarca Filistinli, 2 Eylül'de İsrail'in Ofer hapishanesinde yaşamını yitiren Davud el-Hatib'in naaşının bir an önce ailesine teslim edilmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 18:49:57 -
Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu cenazelerini istiyor

RAMALLAH (AA) - İsrail'in alıkoyduğu cenazeleri teslim etmesini isteyen Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenledi.

İsrail hapishanesinde 2 Eylül'de yaşamını yitiren Filistinli Davud el-Hatib'in Beytüllahim'deki evinin önünde toplanan onlarca Filistinli, aradan geçen üç aya rağmen Hatib'in naaşının hala ailesine teslim edilmemesine tepki gösterdi.

Filistin Esirler Cemiyeti Beytüllahim Sözcüsü Abdullah ez-Zagari, burada yaptığı konuşmada, Hatib'in cenazesinin bir an önce ailesine teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Zagari, bu konuda 24 saat içinde net bir cevap gelmemesi halinde İsrail Yüksek Mahkemesine başvuracaklarını ifade etti.

- İsrail'in elinde Filistinlilere ait 236 cenaze var

Beytüllahim'deki Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Munkiz Ebu Atvan ise İsrail hapishanelerinde 8'i kasıtlı ya da tıbbi ihmal nedeniyle yaşamını yitirmiş olmak üzere 236 kişinin naaşının halen Filistin tarafına teslim edilmediğini kaydetti.

Ebu Atvan, İsrail'in cenazeleri alıkoyarak bu durumu Filistin halkına ve özellikle şehit ailelerine yönelik bir tür toplu cezalandırma aracı olarak kullandığını vurguladı.

İşgale karşı direnişi nedeniyle 2002'de tutuklanarak 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Davud el-Hatib, 2 Eylül'de İsrail'in Ofer hapishanesinde yaşamını yitirmişti. 2017'de bir kalp krizi geçiren Hatib'in geçen süre içinde cezaevinde gereken sağlık desteğini alamadığı ve tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği ifade ediliyor.



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