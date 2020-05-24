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Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nde İsrail baskısı altında kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 10:50:58 -
Filistinliler, İsrail baskısı altında bayram namazını kıldı

Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camii’nde İsrail baskısı altında kıldı.


Filistinliler, Ramazan Bayramı namazını işgal altındaki Batı Şeria’nın El Halil kentinde Harem-i İbrahim Camii’nde İsrail baskısı altında kıldı. İsrail güçlerinin Müslümanların camiye girişini engellemeye çalışmasına rağmen Filistinliler namaz kılmak için zorla camiye girdi. Çıkan olayların ardından İsrail güçleri, bir Filistinliyi gözaltına aldı.

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