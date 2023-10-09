Filistinliler dünyanın gözü önünde katlediliyor! Can kaybı 687’ye yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 687’ye, yaralı sayısının ise 3 bin 800'e yükseldiğini açıkladı.
İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 140’ı çocuk 105’i kadın olmak üzere 687’ye, yaralı sayısının ise 3 bin 800'e yükseldiği bildirildi.
İsrail tarafından ise devam eden saldırılarda 900 kişi hayatını kaybetti, 157'si ağır 2 bin 616 kişi de yaralandı.
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