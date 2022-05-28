Filistinli yaşlı adamdan Mescid-i Aksa'da Çavuşoğlu'na sitem: Mescid-i Aksa Türkiye'nin ordularını bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Filistin ve İsrail ziyaretinde Filistinli yaşlı bir adamın sözleri gündem oldu.

Filistinli yaşlı bir adam, Mescid-i Aksa'yı ziyaret esnasında Çavuşoğlu'na "Mescid-i Aksa bütün Müslümanlara haykırıyor ve diyor ki; Ey Ümmetim! Gelin ve beni kurtarın! Müslümanları burada kurtarıcılarımız olarak karşılamak istiyoruz. Mescid-i Aksa tehdit altında, parçalamakla tehdit ediliyor. Onu yıkmak istiyorlar. Mescid-i Aksa'nın ne normalleşme ve işbirliği ziyaretlerine ne de güvenlik önlemlerine tahammülü yok! Mescid-i Aksa Türkiye'nin ordularını bekliyor. Allah bütün Müslümanları mübarek kılsın. Kudüs halkının mesajı ve Abdülhamid'in vasiyeti budur. Sizler Kanuni ve Sultan Fatih'in torunlarısınız. Buraya fatihler olarak gelmenizi istiyoruz." diyerek serzenişte bulundu.