Filistinli yaşlı adamdan Mescid-i Aksa'da Çavuşoğlu'na sitem: Mescid-i Aksa Türkiye'nin ordularını bekliyor
Filistin'de Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yaşlı bir adam dikkat çeken ifadeler kullandı. "Mescid-i Aksa Türkiye'nin ordularını bekliyor" Yaşlı adam, Çavuşoğlu'na sitemde bulunarak "Sizler Kanuni ve Sultan Fatih'in torunlarısınız. Buraya fatihler olarak gelmenizi istiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Filistin ve İsrail ziyaretinde Filistinli yaşlı bir adamın sözleri gündem oldu.
Filistinli yaşlı bir adam, Mescid-i Aksa'yı ziyaret esnasında Çavuşoğlu'na "Mescid-i Aksa bütün Müslümanlara haykırıyor ve diyor ki; Ey Ümmetim! Gelin ve beni kurtarın! Müslümanları burada kurtarıcılarımız olarak karşılamak istiyoruz. Mescid-i Aksa tehdit altında, parçalamakla tehdit ediliyor. Onu yıkmak istiyorlar. Mescid-i Aksa'nın ne normalleşme ve işbirliği ziyaretlerine ne de güvenlik önlemlerine tahammülü yok! Mescid-i Aksa Türkiye'nin ordularını bekliyor. Allah bütün Müslümanları mübarek kılsın. Kudüs halkının mesajı ve Abdülhamid'in vasiyeti budur. Sizler Kanuni ve Sultan Fatih'in torunlarısınız. Buraya fatihler olarak gelmenizi istiyoruz." diyerek serzenişte bulundu.