Filistinli vekil 'Halide Cerrar' hakkında karar verildi

İsrail rejimi yeni bir hukuksuzluğa imza attı. Temmuz 2017'de 50 silahlı İsrail askeriyle gözaltına alınan Cerrar'ın gözaltı süresi uzatıldı.

İşgalci İsrail rejimi, Filistin Milletvekili Halide Cerrar'ın gözaltı süresini 4 ay daha uzattı. 2 Temmuz 2017'de gözaltına alınan Cerrar'ın Batı Şeria’ya bağlı Ramallah’taki evine 50 İsrail askeri baskın düzenlemişti. Halide Cerrar'a şu ana kadar herhangi bir suçlama yöneltilmemesi ya da duruşma düzenlenmemesine rağmen, Filistin Milletvekili 2 Temmuz'dan bu yana HaSharon cezaevinde gözaltında tutuluyor.

4 ay daha gözaltında olacak

Filistin halkı için önemli bir siyasi figür olan Cerrar için İsrail rejiminin Batı Şeria askeri komutanlığı yeni bir emir verdi. Emre göre; Filistin Milletvekili 4 ay daha gözaltında kalacak.

İşgalci İsrail rejiminin bu beyanı Cerrar'ın 28 Şubat 2019’da tahliye edilmesi anlamına gelirken, Cerrar'ın o tarihte özgür kalacağına yönelik herhangi bir garanti söz konusu değil.