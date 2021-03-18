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Dünya Filistinli tarafların Kahire'deki görüşmeleri sona erdi
Dünya

Filistinli tarafların Kahire'deki görüşmeleri sona erdi

Filistinli taraflar, Filistin Parlamento seçimleri öncesinde Kahire'de yapılan görüşmeler sonucunda engelleri hafifletmeyi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 00:45:00 -
Filistinli tarafların Kahire'deki görüşmeleri sona erdi

Mısır'ın başkenti Kahire'de 2 gün süren görüşmelerini tamamlayan Filistinli taraflar, Filistin Parlamento seçimleri öncesinde engelleri hafifletmeyi kabul etti.

Görüşmelerin sonunda taraf liderlerinin şeffaf ve adil seçimler sağlama taahhüdüne sahip olduğunu doğrulandığı kapanış bildirisinde, taraflar Batı Şeria, Gazze şeridi ve Kudüs'te seçimlerin gerçekleştirilmesi ve Filistin topraklarının siyasi ve yasal bütünlüğüne vurgu yaptı.

Açıklamada, Filistinli tarafların genel sekreterlerinin son toplantısına dayanarak, Filistin birleşik liderliğinin halk direnişi üzerine oluşumunu tamamladıklarını ve bunu etkinleştirdiklerini doğruladıkları da belirtildi.

Açıklamada, Filistin siyasi tarafların da ulusal ortaklıkları güçlendirmenin yollarını gözden geçirdikleri ve Filistin davasını çevreleyen tehlikeleri tartıştıkları belirtilirken, tarafların Filistin Kurtuluş Örgütü'nü harekete geçirmenin bir parçası olarak yeni Ulusal Konsey oluşturma mekanizmalarını ve üye sayısını tartıştıkları da kaydedildi.

Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ocak ayında yaptığı açıklamada, 2021 genel seçimlerinin ise 31 Temmuz'da yapılacağını belirtmişti.

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