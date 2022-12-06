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Dünya Filistinli Şirin Ebu Akile davası Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nde
Dünya

Filistinli Şirin Ebu Akile davası Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nde

El-Cezire Medya Grubu: Hukuk ekibi, gerekli tüm işlemlerin icra ettikten sonra, gazeteci Şirin Ebu Akile'nin işgal güçleri tarafından öldürülmesi davasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 17:40:00 -
Filistinli Şirin Ebu Akile davası Uluslar arası Ceza Mahkemesi’nde

Yeni Akit  Ankara

Filistin Ajansı tarafından duyurulan gelişmeye göre, konuya ilişkin açıklamada bulunan El-Cezire Medya Grubu: “Hukuk ekibimiz gerekli tüm işlemlerin icra ettikten sonra, gazeteci arkadaşımız Şirin Ebu Akile'nin işgal güçleri tarafından öldürülmesi davasını Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşıdı” bilgisini paylaştı.

11 Mayıs 2022 tarihinde Cenin’de İsrail askerlerince vuruldu

Katar merkezli El Cezire televizyon kanalının Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile, 11 Mayıs 2022 tarihinde, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deneyimli muhabir Şirin Ebu Akile'nin (51), Cenin kentinde İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle açılan ateş sonucu başından ağır yaralandıktan sonra yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Cenazesine saldırarak tabunu yere düşürmüşlerdi!

Akile’nin naşının omuzlarda taşınmasına bile izin vermeyen Siyonist işgalci İsrail, kendi askerlerince vurularak öldürülen Şirin Ebu Akile’nin naşını kaçırmaya çalışmış, cenazesine saldırarak insanlık dışı şiddet uygulamış ve Akile’nin naşının bulunduğu tabut bu yüzden yere düşmüştü.

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