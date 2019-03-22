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Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"

ABD’nin ilk Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyesi seçilerek tarihe geçen Ilhan Omar, köşe yazısında İsrail'e dair kabul edilemeyecek ifadeler kullandı.

22 Mart 2019 Cuma 15:06
Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"

ABD’nin ilk Müslüman kadın Temsilciler Meclisi üyesi seçilerek tarihe geçen Somali asıllı ve Müslüman Ilhan Omar Washington Post'ta yazdığı köşede tepki çeken ifadelere yer verdi.

Milli Gazete'nin haberine göre, Omar'ın yazısından bazı kesitler şöyle;

"Kongre'deki ilk dönemime başladığımdan beri, ülkemizin karşılaştığı sorunların ölçeği hakkında açıkça ve dürüstçe konuşmaya çalıştım. Savaştan ve mülteci olmaktan kurtulan biri olarak, ABD dış politikası, militarizm ve dünyadaki rolümüz hakkında dürüst bir konuşma yapmaya çalıştım."

"Kendi ülkem olan Somali'den 8 yaşımdayken Birleşik Devletler'in yaşattığı bir çatışmadan kaçtım. Sonraki dört yılı Kenya'da bir mülteci kampında geçirdim, burada benim gibi birinin kimsesizliğinin tarifsiz acısını yaşadım ve tanık oldum, savaş yüzünden her şeyimi kaybetmiştim. Ve bir gün Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeyi hayal ediyordum (birinin inancına veya etnik kökenine bakmaksızın barış ve fırsat vaat eden bir ülke). Ama aynı zamanda Amerika’nın dünyadaki imajının, bu değerlere bağlı kalmadığımız zaman nasıl zayıfladığını da gördüm. Ve dış çatışmalara sürekli katılmamızın - en iyi niyetle olsa bile - yurtdışındaki itibarımıza nasıl zarar verebileceğine şahit oldum."

Ilhan Omar yazısında, uluslararası toplum tarafından kabul edilen sınırlarla ayrılmış ve kendi kaderini belirleme hakkına sahip iki farklı ülkenin hem Filistin halkı hem de İsrail için daha yararlı olacağını söyledi. Omar şöyle yazdı: “70 yıl evvel kurulan İsrail Devleti, Yahudi milletinin tarihi anavatanına olan bağlılığının bir sonucudur. İsrail yüzyıllarca süren antisemit baskıların ve Holokost travmasının gölgesinde kurulmuştur."

Omar Filistinlilerle alakalı olarak; "Ancak buranın Filistinlilerin de anavatanları olduğunu kabul etmek zorundayız. Eğer onlar da bir devlete sahip olmazlarsa her zaman vatansız ve mülteci olarak kalacaklar. Onlar da insan gibi yaşamayı ve özgürlüğü hakkediyor.” dedi.

Son olarak Omar, "Çatışmaya karşı dengeli ve kapsayıcı bir yaklaşım, her iki halkın da güvenliği ve özgürlüğü için ortak bir arzu olarak kabul ediliyor. Hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin kendi kutsal alanlarını ve kendi kaderlerini tayin etmelerini sağlayan uluslararası kabul görmüş sınırları olan iki devletli bir çözümü destekliyorum." dedi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 15:06
  1. Ilhan Omar
  2. Somali
  3. yahudi
  4. israil
  5. Filistin
  6. ABD

YORUM YAZ

  • fahrifahri15 dk önce
    Münafıklar artık açık açık kendini gösteriyor? Neden çünkü küfrü güçlü, İslamı zayıf görüyorlar. "Münafık iki sürü arasında kalmış koyun gibidir, ne onunla olur, ne bununla"Daima münafıklar güçlü olan tarafa meylederler. Halbuki müminler "Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, “İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun” dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” dediler." Al'i İmran 173
  • YusufYusuf19 dk önce
    Gizli yahudi.
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ28 dk önce
    Ya hu artık millet bu oyunları yermi lan mal siyonisler...Program olduğu bu kadar açık görüntü kullanmayın bu motorun ne olduğu belli. olan bizim örtümüze olmuş. Sufata baksana ben proglandım ve göz önüne kondum yerseniz diye bağırıyo...
  • NurullahNurullah29 dk önce
    Ya içmeden mi sarhoş oluyorsunuz. Başlığa bakınca ben de sandım kadın bildiğin israil yandaşı sandım. Ortalama bir cevap vermiş işte. Ortak çözüm olsun demiş.Zaten Türkiye'nin resmi olarak tanıdığı ve ticaret yaptığı israil ile orada yaşayan filistin arasında iki devlet ortak çözüm olsun demiş. Abartmaya yer arıyorsunuz. Durduk yere kadına sövdürttünüz bana. Neyse haberin içeriğini okuyup ve kendi aklımı kiraya vermeden kendim yorumlayınca ortada gözüken bir sıkıntı yok.
  • Şehmus oralŞehmus oral32 dk önce
    Bir sen eksiktin.kahrolasın abd nin tasmalı korkağı.
  • Yapıcı Olmak LazımYapıcı Olmak Lazım45 dk önce
    Gayet mantıklı ve çözüm odaklı bir yazı yazmış. Siz ne olsun istiyordunuz ki? Bütün Yahudiler öldürülsün mü ya da diri diri toprağa mı gömülsün? Gerçekçi olmak gerekiyor. Buna gerek yok. Gücü yetecek kimse de yok.Siz önce Ayasofya'yı açabilecek delikanlı bir adam bulun kendinize. Daha sonra sağa sola sataşabilirsiniz.
  • İsmail KARATAYİsmail KARATAY47 dk önce
    Hayır gelmez böyle tiplerden.Gavurun ekmeğini yiyen kılıcını sallar...
  • AbdullahAbdullah50 dk önce
    Gerçeklerin sizin medyada anlattığınız gibi olmadığını görün artık. Hamas terörünü görmezden gelerek saklanamazsınız.
  • aliali53 dk önce
    onu oraya getirenlerin diyetini ödeyen zavallı.
  • cccccc53 dk önce
    Baştan belli bu kadını gözüm tutmamıştık farza değil tarza göre kapanan birisinden de bu beklenir.

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