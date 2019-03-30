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Filistinli öğrenciler SAÜ’de zeytin fidanı dikti

Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli öğrenciler Esentepe Kampüsünde zeytin fidanı dikti.

30 Mart 2019 Cumartesi 13:06
Filistinli öğrenciler SAÜ’de zeytin fidanı dikti

Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören Filistinli öğrenciler Esentepe Kampüsünde zeytin fidanı dikti.


SAÜ Filistinli Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen etkinliğe Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, SAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, SAÜ Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Kahraman, dekanlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Fidan dikme etkinliği öncesinde bir konuşma yapan SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, “Filistin davası çok uzun yıllardır İslam Dünyasının kanayan yarasıdır. Tüm İslam ülkelerinde Filistin’deki zulüm ve Kudüs meselesi en önemli meselelerdir. Burada önemli olan yeni neslin ümidini kaybetmemiş olmasıdır. Filistinlilerin haklarını, onurlarını ve izzetlerini geri kazanması için belirlenen hedeflere doğru ilerlenecektir. Bugün burada bulunan genç arkadaşlar, davalarına sahip çıktıklarını ve vazgeçmediklerini göstermişlerdir. Golan Tepelerinin İsrail topraklarına dahil edilmesini, Amerika kendince onaylamış durumdadır. Diğer dünya ülkeleri de Filistin’e sahip çıkmıyor. Başta Türkiye olmak üzere İslam coğrafyasındaki hiçbir devlet bu kararı onaylamıyor. Dolayısıyla konjonktürel gelişmeler ve alınan kararlar ne olursa olsun, yakın gelecekte hak yerini bulacaktır. Buna bütün kalbimle inanıyorum ve bu yönde de gayretlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.


SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da etkinlikte bir konuşma yaparak, “Amerika’nın kararlarının gündemi yoğun bir şekilde meşgul ettiğini biliyoruz. Böyle bir zamanda Sakarya Üniversitesi’nde bu anlamlı etkinliğin gerçekleşiyor olması, bir farkındalığın oluştuğunu göstermektedir. Başta Filistinli gençler olmak üzere, etkinliğe katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Filistin meselesi sadece Filistinlilerin değil, dünyadaki tüm Müslümanların ve insanlığın meselesidir” ifadelerini kullandı. Topluluk Başkanı Ahmed Abusafia da her yıl düzenledikleri zeytin ağacı dikme etkinliğinin amacından bahsederek, vatan sevgisi, dayanışma, güç ve sabır gibi kavramları karşılayan sembolik bir etkinlik olduğunu söyledi.


Konuşmaların sonunda akademisyenler ve öğrenciler, zeytin fidanlarını dikti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 13:06
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