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Gündem Filistinli muhabir miğfer ve yeleğini çıkarıp canlı yayını gözyaşlarıyla bitirdi
Gündem

Filistinli muhabir miğfer ve yeleğini çıkarıp canlı yayını gözyaşlarıyla bitirdi

Yeniakit Publisher
2023-11-03 07:31:00 -

İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve Batı'nın duyarsızlığına isyan eden Filistinli muhabir canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Acı ve çaresizlik içerisinde akıttığı gözyaşları eşliğinde çelik yeleğini ve miğferini çıkartan muhabir, "Öleceğiz, ve bunun ne zaman olacağı belli. Koruma yok, hukuk yok… Birer birer kaybediyoruz canlarımızı." sözleriyle canlı yayını bitirdi.

Terör devleti İsrail'in Gazze'de yaşattığı insanlık dışı zulüm tüm dünyanın gözü önünde sürüyor. Batı'nın üç maymunu oynadığı katliamlar karşısında Filistinliler de hukukun varlığını göremedikleri için çaresizliklerini haykırmaya başladı.

Filistin medyasında canlı yayına yansıyan anlarda bir muhabir gözyaşlarına boğuldu. Acı ve çaresizlik içerisinde akıttığı gözyaşları eşliğinde çelik yeleğini ve miğferini çıkartan muhabir, "Artık dayanamıyoruz, yorulduk, tükendik… Öleceğiz, ve bunun ne zaman olacağı belli. Koruma yok, hukuk yok… Birer birer kaybediyoruz canlarımızı." sözleriyle canlı yayını bitirdi.

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