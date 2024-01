Akşam saatlerinde de katliama devam eden İsrail, yine sivilleri hedef aldı.

Han Yunus'taki bombardımanda yaralanan küçük çocuğun kurtarılma çabası an be an kameralara yansıdı.

Çocuğun anne ve babasının feryatları ve çabası görenlerin yüreğini dağladı.