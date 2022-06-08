Filistinli kadın tutukluya yine ret!

Arabasında taşıdığı bir tüpün kazayla patlaması ve bu yüzden bindiği arabanın yanması sonucu, bedeninin yarısı yanan ve işgal siyonist güçleri tarafından eylem teşebbüsünde bulunma suçlamasıyla mahkum edilen, Kudüslü bayan esir İsra El-Ce'abis'in estetik ameliyat talebini, işgal siyonist mahkemesi bugün (7 Haziran Salı) açıkladığı kararında yine reddetti.

Siyonistlere ait bir radyonun yayınladığı habere göre işgal mahkemesinin Ce'abis'in daha önce sunduğu estetik ameliyat talebinin reddedilmesi üzerine, kendisine ameliyat yapılmasına izin verilmesi için yeniden dilekçe verdi. Ancak işgal mahkemesi bugün açıkladığı kararıyla onun talebini yine reddetti.

11 yıl hapis cezasına çarptırılmış!

İşgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Cebelu'l-Mukebber köyünün ahalisinden olan 38 yaşındaki İsra El-Ce'abis, evli ve bir kız çocuk annesi. 11 Ekim 2015 tarihinde Kudüs'e gitmekte olduğu sırada bir askeri kontrol noktasının yakınında arabasındaki tüpün kazayla patlamasından dolayı işgal rejimi onu bir askere suikast düzenleme teşebbüsünde bulunmakla suçlayarak 11 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Tüpün patlamasının sebep olduğu yangın kadının bedeninin %50 oranında yanmasına sebep oldu ve normal hayatına yeniden kavuşabilmesi için 8 ayrı ameliyat geçirmesi gerekiyor.