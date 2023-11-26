Filistinli kadın böyle haykırdı! 'Biz kutlama yapmaya gelmedik'
Katil İsrail ile Hamas arasında esir takası 3. gününde de sürerken, Gazze halkı sokaklarda uzun yıllardır alıkonulan yakınlarını karşılıyor.
Filistinli esirleri karşılama sırasında bir kadın kalabalığa dikkat çeken sözlerle haykırdı.
"Vallahi biz kutlamaya gelmedik" diyen Filistinli kadın, şu ifadeleri kullandı:
Biz buraya direnişi (Hamas) ve Gazze'yi motive etmeye, onlara sadık olduğumuzu göstermeye geldik.
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