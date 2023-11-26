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Gündem Filistinli kadın böyle haykırdı! 'Biz kutlama yapmaya gelmedik'
Gündem

Filistinli kadın böyle haykırdı! 'Biz kutlama yapmaya gelmedik'

Yeniakit Publisher
2023-11-26 22:57:00 - 2023-11-26 23:18:01

Katil İsrail ile Hamas arasında esir takası 3. gününde de sürerken, Gazze halkı sokaklarda uzun yıllardır alıkonulan yakınlarını karşılıyor.

Filistinli esirleri karşılama sırasında bir kadın kalabalığa dikkat çeken sözlerle haykırdı.

"Vallahi biz kutlamaya gelmedik" diyen Filistinli kadın, şu ifadeleri kullandı:

Biz buraya direnişi (Hamas) ve Gazze'yi motive etmeye, onlara sadık olduğumuzu göstermeye geldik.

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