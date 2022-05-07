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Dünya Filistinli Hristiyan lider: Aksa ancak kanla temizlenir!
Dünya

Filistinli Hristiyan lider: Aksa ancak kanla temizlenir!

Müslüman ve Hıristiyan Kutsal Mekanlarını Savunma Komitesi üyesi rahip Manuel Musellem, 'Kudüs topraklarının ancak direniş silahının namlusundan çıkacak mermilerle temizlenebileceğini' söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 12:29:00 -
Filistinli Hristiyan lider: Aksa ancak kanla temizlenir!

Müslüman ve Hıristiyan Kutsal Mekanlarını Savunma Komitesi üyesi rahip Manuel Musellem, "Mescidi Aksa, Kıyamet Kilisesi, Doğuş Kilisesi ve İbrahim Camisi toprağının ancak direniş silahının namlusundan çıkacak mermilerle temizlenebileceğini" ifade etti.

Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre, Rahip Musellem, İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'ya yönelik baskınlarına ve Hristiyanların kutsal mekanlarına yönelik girişimlerine karşı yaptığı açıklamada; "Ne Oslo ne de normalleşme bizi Kudüs yoluna yöneltebilir. Bizim o yolda önümüzü aydınlatacak, yolumuzu açacak tek şey direnişin silahıdır." ifadesini kullandı.

"Kudüs'ün işgalden kurtarılması suretiyle bütün herkesin huzura kavuşacağı güne kadar Filistin direnişçilerinin de sahadan çekilmeyeceğini" belirten Rahip Musellem, "kalbi buradaki kutsal mekanlara bağlı olmayan birinin Arap toplumundan sayılamayacağını" dile getirdi.

Musellem, İsrail'e karşı gerçekleştirilen saldırıların tümünün "Kudüs davası için ve Tel Aviv rejiminin buraya yönelik baskınlarına, şiddet uygulamalarına tepki amaçlı olduğunu" söyledi.

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