  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Filistinli gruplar arasında kritik toplantı! 'Kararı Filistin halkı verecek'
Dünya

Filistinli gruplar arasında kritik toplantı! 'Kararı Filistin halkı verecek'

Yeniakit Publisher
2024-09-14 03:37:00 -
Filistinli gruplar arasında kritik toplantı! 'Kararı Filistin halkı verecek'

Hamas hareketi ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) iki fraksiyonu, Gazze savaşı sonrası izlenecek yol haritasını konuştu.

Hamas'ın Telegram platformundaki hesabından yayımlanan açıklamaya göre, FKÖ'nün fraksiyonları olan "Arap Kurtuluş Cephesi" ve "Filistin Kurtuluş Cephesi" ile "Gazze Şeridi'nde önemli bir üçlü toplantı" yapıldı.

Toplantıdan sonra yapılan ortak açıklamada, "toplantının siyonist işgalin Filistin halkına, davasına ve Filistin kimliğine karşı yürüttüğü soykırım savaşının gölgesinde" gerçekleştiği ifade edildi.

Açıklamada, "Toplantıda, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme, özgür ve bağımsız iradesiyle seçim yapma hakkının tartışmasız bir hak olduğu ve savaşın ertesi günü ne olacağına Filistin halkının ve onun ulusal güçlerinin karar vereceği ve bu hakkın tamamen Filistin'e ait olacağı vurgulandı." denildi.

FKÖ'nün yeniden itibarının sağlanması ve Filistinlileri bir araya toplaması amacıyla kurumlarının etkinleştirilmesi için çalışılması çağrısı yapılan açıklamada, FKÖ'nün, Filistin halkına liderlik etme ve onların özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma umutlarını ve isteklerini gerçekleştirmedeki doğal rolüne geri dönmesi istendi.

Ortak açıklamada ayrıca "Pekin'deki ulusal uzlaşma anlaşmasının ve önceki anlaşmaların uygulanması için derhal harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Filistin halkının talepleri gerçekleşerek İsrail Gazze'den tamamen çekilinceye, abluka kırılarak, yeniden inşa süreci ve ciddi esir takası anlaşması sağlanana kadar İsrail'le anlaşma yok." ifadesine yer verildi.

"Filistin halkının her şekilde işgale direnme hakkı tartışılamaz ve taviz verilemez meşru bir haktır." denilen açıklamada, Filistin halkına yönelik saldırı ve soykırım savaşıyla mücadelede Kudüs, Batı Şeria ve işgal altındaki bölgeler başta olmak üzere Filistin halkının bulundukları her yerde tüm güçlerini harekete geçirmesi ve seferber etmesi" istendi.

"Pekin Diyaloğu" imzalanmıştı

Çin, 21 ve 22 Temmuz'da Fetih Hareketi ile Hamas başta olmak üzere Filistinli grupların katıldığı "kapsamlı bir ulusal toplantıya" ev sahipliği yapmıştı.

Filistinli 14 grubun üst düzey temsilcisi, 21 Temmuz'da başlayan uzlaşma görüşmeleri sonrası aralarındaki bölünmüşlüğe son vermeyi ve birlik oluşturmayı amaçlayan "Pekin Diyaloğu"nu imzalamıştı.

Kaynak: AA

İsrail’in öldürdüğü Ayşenur hakkında Özgür Özel’den skandal açıklama
İsrail’in öldürdüğü Ayşenur hakkında Özgür Özel’den skandal açıklama

Gündem

İsrail’in öldürdüğü Ayşenur hakkında Özgür Özel’den skandal açıklama

Hem şehid ettiler, hemde… Siyonist İsrail’den büyük alçaklık
Hem şehid ettiler, hemde… Siyonist İsrail’den büyük alçaklık

Gündem

Hem şehid ettiler, hemde… Siyonist İsrail’den büyük alçaklık

Yaşları küçük ama yürekleri büyük: Tespih ve bileklik satarak gelirini Gazze'ye gönderdiler
Yaşları küçük ama yürekleri büyük: Tespih ve bileklik satarak gelirini Gazze'ye gönderdiler

Aktüel

Yaşları küçük ama yürekleri büyük: Tespih ve bileklik satarak gelirini Gazze'ye gönderdiler

İsrail Dışişleri Bakanı Katz kuduz köpek gibi saldırıyor
İsrail Dışişleri Bakanı Katz kuduz köpek gibi saldırıyor

Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Katz kuduz köpek gibi saldırıyor

Bu itiraflar İsrail’i çıldırtacak! İsrail’in eski istihbarat şefi tek tek anlattı
Bu itiraflar İsrail’i çıldırtacak! İsrail’in eski istihbarat şefi tek tek anlattı

Dünya

Bu itiraflar İsrail’i çıldırtacak! İsrail’in eski istihbarat şefi tek tek anlattı

Hizbullah katil İsrail'e karşılık vermeye devam ediyor
Hizbullah katil İsrail'e karşılık vermeye devam ediyor

Dünya

Hizbullah katil İsrail'e karşılık vermeye devam ediyor

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Tüm filistinli gruplar bu katil İsraile karşı birleşin...Önce bağımsız bir devlet kurun, sonra da seçime gidin halk kimi seçerse devleti o yönetsin...

65

işte zaten alçak siyonist bunlara yıllardır izin vermiyor engelliyordu o yüzden alçak mahmud abbas yıllardır yönetimde hiçseçim olmadan
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23