Filistinli gencin yüzüne metal bir alet ile 'İsrail bayrağı' kazıdılar!

İşgal polisleri, gözaltına aldığı Filistinli bir gencin yüzünü “Davud yıldızı” çizerek kazıdığı bildirildi. İşgal Polisi, Filistinli gencin yüzündeki Davud Yıldızı şeklindeki yaranın “ayakkabı”dan kaynaklandığını iddia ederken, Adli Tıp bunu yalanlayarak “metal bir araç veya alet tarafından oluşturulduğunu” bildirdi.

İşgal polisinin uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlamasıyla Kudüs'teki Şuafat Mülteci Kampı’nda gözaltına aldığı 22 yaşındaki Filistinli Arva Şeyh Ali'nin duruşması Kudüs Bölge Mahkemesi’nde görüldü.

Filistinli genç, işgal polisleri tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığı sırasında yüzüne bir Davut Yıldızı simgesinin damgalandığını söyledi.

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda, Filistinli gencin yüzünde, Yahudiliğin sembolü olarak bilinen altı köşeli Davut Yıldızı sembolünün izleri açık şekilde görülüyor.

Gazete, haberinde, polisin iddialara karşı mahkemeye “sağlam bir açıklama getiremediğini” aktardı.

Duruşma öncesinde, zanlının avukatı Ekrem Ebu-Libde, polislerin, hukuken zorunlu olduğu halde zanlıyı sağlık kontrolünden geçirmeden nezarethanede tuttuğunu belirtti.

Kudüs Bölge Mahkemesi, Filistinli gencin gözaltındayken işgal polisi tarafından ciddi şekilde fiziksel şiddete maruz kaldığı iddiası üzerine, polisin görevi kötüye kullanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma istedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO