Filistinli gencin sağ getirildiği Maltepe cezaevinden cenazesi çıkarıldı!

Serbestiyet'in haberine göre 20 yaşındaki Filistinli Nabeel Hasan, yanındaki iki arkadaşıyla birlikte 29 Mayıs 2023’te para çekmek için gittiği bir döviz bürosunda yaşadığı tartışmanın ardından gözaltına alınıp “yağma” suçlamasıyla tutuklandı. 31 Mayıs’ta Maltepe Cezaevi’ne gönderilen Hasan ve iki arkadaşı burada infaz memurları tarafından işkence ve şiddete maruz kaldı. Nabeel Hasan sadece 5 gün sonra cezaevinde hayatını kaybetti.

29 Mayıs 2023’te kendisine gelen 400 dolarlık parayı çekmek için 7/24 açık bir döviz bürosuna giden 20 yaşındaki Filistinli Nabeel Hasan ve iki arkadaşı işletme sahibi tarafından paraları ödenmeyerek dükkandan kovuldu.

Bunun üzerine aralarında çıkan tartışmaya çevredeki esnaflar ve bir sivil polis de katıldı. Sivil polisin çağrısı ile olay yerine gelen polis ekipleri üç Filistinli genci gözaltına alarak Başakşehir Polis Merkezi’ne götürdü.

Burada ‘Yağma’ ile suçlanan üç Filistinli genç Küçükçekmece Savcılığına ve ardından da Küçükçekmece Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilerek olaydan iki gün sonra, 31 Mayıs 2023’te tutuklandı ve Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

Cezaevinde kıyafetleri çıkarttırılan Nabeel Hasan bir odaya alındı ve diğer iki Filistinli gencin anlatısına göre burada yaklaşık 10 dakika infaz memurları tarafından yoğun bir şekilde darp edildi.

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Arkadaşları, Nabeel Hasan’ı yanlarına getirdiklerinde, kafasının birçok yerinin şişmiş olduğu ve yarı baygın/şok halinde olduğunu ifade etti.

Cezaevinde aynı infaz memurları tarafından diğer iki Filistinli gence de benzer şiddet uygulandı.

O gece ve devam eden günlerde sürekli ağrı ve rahatsızlık geçiren Nabeel Hasan, sadece 5 gün sonra, 5 Haziran 2023’te Maltepe 3 Nolu Kapalı İnfaz Kurumu’nda şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

Hasan’ın vefatından sadece bir gün sonra, 6 Haziran 2023’te ise Küçükçekmece Asliye Ceza Mahkemesi Nabeel dahil üç Filistinli genç hakkında “dosyada mevcut delillere göre kuvvetli suç şüphesinin bulunmadığı” gerekçesiyle tahliye kararı verdi.

Tahliye kararı verilmesine rağmen Nabeel Hasan’ın cezaevinde uğradığı şiddete tanık olan ve kendileri de bu şiddete uğrayan iki Filistinli genç uzun süre Güneşli Polis Merkezi’nde tutulup, sonra da Tuzla Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Uzun süre burada tutulan gençlerin serbest bırakılması sağlansa da o süreçte Nabeel Hasan’ın ölümü ile ilgili şahitlik yapmaları ve ifade vermeleri engellendi, Hasan’ın ölümü ile ilgili dosyada da “Kovuşturmaya yer olmadığı” kararı verildi.

Nabeel’in anne ve babasının avukatları tarafından bu karara itiraz etti. Babası Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazarak, 10 yıl İsrail zindanlarında kalmış bir Filistinli olarak çocuğu büyürken yanında olamadığını, çocuğunun İsrail zulmü altında babasız büyüyen bir çocuk olduğunu, hayatta kalabilsin, özgürce yaşayabilsin diye onun annesi ile Türkiye’ye sığındığını ama Türkiye’de bu korkunç olay ile öldüğünü söyledi.

Mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen baba “Elem dolu yüreğimle, sizden hakikati ve adaleti bekliyorum” dedi.

Nabeel Hasan’ın avukatı Gülden Sönmez’in aktardığına göre İsrail’den kimi kişiler baba Hasan’ı arayarak dalga geçti ve “Senin sonun da böyle olacak” dedi.

Kaynak: Serbestiyet